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Полиция: "Анархисты не смогут злоупотреблять нашей сдержанностью в Амоне"

время публикации: 13:48 | последнее обновление: 14:16 блог версия для печати фото
Амона, 1 февраля 2017 года

Пресс-служба полиции распространила заявление в связи со столкновениями, происходящими в Амоне между защитниками поселка и сотрудниками правоохранительных органов.

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В официальном заявлении полиции молодые люди, оказывающие сопротивление, дважды названы "анархистами".

В частности, в заявлении говорится: "Анархисты не смогут злоупотреблять нашей сдержанностью в Амоне... Мы будем действовать соответствующим образом".

Полиция сообщает, что "анархисты" применили химические вещества, которые вызвали жжение в глазах нескольких сотрудников полиции. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Задержаны не менее семи человек, оказывавших сопротивление полиции.

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