Полиция: "Анархисты не смогут злоупотреблять нашей сдержанностью в Амоне"

Пресс-служба полиции распространила заявление в связи со столкновениями, происходящими в Амоне между защитниками поселка и сотрудниками правоохранительных органов.
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В официальном заявлении полиции молодые люди, оказывающие сопротивление, дважды названы "анархистами".
В частности, в заявлении говорится: "Анархисты не смогут злоупотреблять нашей сдержанностью в Амоне... Мы будем действовать соответствующим образом".
Полиция сообщает, что "анархисты" применили химические вещества, которые вызвали жжение в глазах нескольких сотрудников полиции. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Задержаны не менее семи человек, оказывавших сопротивление полиции.