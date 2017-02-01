Минобороны требует, чтобы новая артиллерия ЦАХАЛа была израильского производства

На текущий момент министерство обороны Израиля подводит итоги тендера на поставку Армии обороны Израиля новых артиллерийских систем, которые должны прийти на смену старым американским M-109.

Как сообщает Globes, одним из важных аспектов, которые рассматривает министерство обороны в поданных заявках, является место производства орудий и боеприпасов к ним, а также прав на интеллектуальную собственность.

По данным газеты, скорее всего выбор будет сделан в пользу системы ATMOS производства "Эльбит Маарахот", которая является полностью израильской разработкой и производится на заводе "Солтам" в Йокнеаме. На данный момент система уже находится на вооружении шести армий, включая армию Индии, однако модификация, соответствующая требованиям ЦАХАЛа, еще находится на стадии продвинутых испытаний.

Вторая заявка была подана консорциумом из израильских оборонных концернов "Авиационная промышленность" и "Военная промышленность" и германского Rheinmetall. Консорциум предлагает уже испытанную германскую артиллерийскую систему AGM.

Напомним, что в начале текущего года израильские ВВС начали в последние недели процесс перевооружения 40 боевых вертолетов Apache AH-64A ("Пэтэн") и AH-64D ("Сараф") производства корпорации Boeing, заменяя американские ракеты Hellfire AGM-114 на израильские ракеты Spike концерна "Рафаэль".

Решение о переходе на более дорогие ракеты израильского производства (Spike стоит около 500 тысяч шекелей, тогда как Hellfire – около 100 тысяч долларов (380 тысяч шекелей)) было принято после того, как администрация президента США Барака Обамы приостановила поставку Израилю ракет Hellfire в разгар контртеррористической операции "Нерушимая скала" летом 2014 года . Решение Белого дома вызвало тогда недоумение специалистов, поскольку была приостановлена поставка "умного" боеприпаса, предназначенного для сокращения количества случайных жертв. Поставка боеприпасов была заморожена на несколько дней, после чего Белый дом разрешил продолжить снабжение ЦАХАЛа с американских складов. Однако этот шаг не прошел бесследно.

При передаче заказов на восстановление боезапасов Армии обороны Израиля после операции "Нерушимая скала" израильским оборонным концернам было поставлено условие, согласно которому один из проектов должен выполняться только в Израиле, без сотрудничества с американскими корпорациями.