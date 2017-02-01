Бывший мэр Рамат-Гана Цви Бар начал отбывать тюремное заключение

В среду, 1 февраля, бывший мэр Рамат-Гана Цви Бар начал отбытие тюремного заключения. 4 июня, окружной суд в Тель-Авиве приговорил бывшего мэра Рамат-Гана Цви Бара к пяти с половиной годам тюремного заключения. Бар также приговорен к двум годам заключения условно и штрафу на сумму в полтора миллиона шекелей.

26 февраля Бар был признан виновным в получении взятки, мошенничестве, обмане общественного доверия, отмывании денег и создании помех ходу следствия.

Сообщалось, что бывший мэр Рамат-Гана признан виновным в получении взятки на сумму в 224 тысячи долларов от строительных подрядчиков, осуществлявших проекты "Бейт Лир Ор" и "Мигдалей а-Тмарим". По версии прокуратуры, Бар совершал противозаконные действия с 2003 по 2008 год, продвигая строительные проекты в обмен на получение взяток.

Подрядчики Шауль Лагзиаль, Хаим Гайер и Давид Леви обвинялись в даче взятки. Еще один подрядчик - Иммануэль Арбив - стал государственным свидетелем и дал показания против Бара.