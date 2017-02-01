Нафтали Беннет: "Мы проиграли бой, но мы выигрываем войну"

Министр просвещения и лидер партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннет, выступая в Кнессете, прокомментировал начавшееся выселение жителей Амоны.

"Мы говорили жителя правду, мы говорили, что ведем борьбу, шансы которой на успех минимальны, - сказал Беннет. – Мы проиграли этот бой, но мы побеждаем в войне".

Беннет повторил, что на будущей неделе Кнессет утвердит во втором и третьем чтении законопроект о легализации форпостов. Помимо этого, лидер религиозных сионистов пообещал, что правительство предпримет ряд административных шагов, которые позволят создать новое поселение. "На руинах Амоны будет создан новый поселок", - сказал Беннет.

Отметим, что в адрес главы "Байт Иегуди" раздавалась критика, так как он в последние дни воздерживался от каких-либо комментариев по поводу ситуации вокруг Амоны.