6 февраля Биньямин Нетаниягу проведет первые переговоры с Терезой Мэй

В воскресенье, 5 февраля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправится в Великобританию, где на следующий день проведет переговоры с премьер-министром Терезой Мэй.

Это будет первая встреча глав правительств Израиля и Великобритании после вступления Терезы Мэй в должность в июле 2016 года. В настоящий момент темы предстоящей беседы Нетаниягу и Мэй не сообщаются.

27 января Тереза Мэй провела переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Она стала первым зарубежным лидером, с которым Трам встретился после того, как занял пост президента США.

Как сообщалось ранее, 15 февраля Нетаниягу встретится с Трампом в Вашингтоне.