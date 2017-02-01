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В Израиле

6 февраля Биньямин Нетаниягу проведет первые переговоры с Терезой Мэй

время публикации: 22:36 | последнее обновление: 22:36 блог версия для печати фото
6 февраля Биньямин Нетаниягу проведет первые переговоры с Терезой Мэй

В воскресенье, 5 февраля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправится в Великобританию, где на следующий день проведет переговоры с премьер-министром Терезой Мэй.

Это будет первая встреча глав правительств Израиля и Великобритании после вступления Терезы Мэй в должность в июле 2016 года. В настоящий момент темы предстоящей беседы Нетаниягу и Мэй не сообщаются.

27 января Тереза Мэй провела переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Она стала первым зарубежным лидером, с которым Трам встретился после того, как занял пост президента США.

Как сообщалось ранее, 15 февраля Нетаниягу встретится с Трампом в Вашингтоне.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 27 января 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 января 2017 г.
Встреча Трампа и Нетаниягу состоится 15 февраля: темы переговоров







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Среда, 1 февраля 2017 г.
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