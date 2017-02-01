Нетаниягу и Либерман одобрили строительство 3.000 единиц жилья в Иудее и Самарии

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу и министр обороны Авигдор Либерман приняли решение о строительстве более чем 3 тысяч единиц жилья в Иудее и Самарии. Об этом поздно вечером во вторник, 31 января, сообщила пресс-служба министерства обороны.

Согласно сообщению, строительство запланировано, в частности, в Бейтар-Илите, Карней Шомрон, Альфей Менаше, Мецудот Йегуда, Бейт-Арье, Нофим, Оранит, Шило, Нокдим, Эфрат и Гиват-Зеэве.

Напомним, 24 января пресс-служба минобороны сообщила о том, что Нетаниягу и Либерман одобрили строительство 2,5 тысячи единиц жилья в Иудее, Самарии и кварталах Иерусалима, расположенных за так называемой "зеленой чертой".

Комментируя это решение, глава правительства Биньямин Нетаниягу написал на своей странице в социальной сети Facebook: "Израиль строил и продолжит строить".