1 февраля 2017 г.
последняя новость: 01:44
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
00:43 Нетаниягу и Либерман одобрили строительство 3.000 единиц жилья в Иудее и Самарии
22:32 Полиция не разрешила депутату Кнессета Ури Ариэлю подняться на Храмовую гору
21:39 Военная прокуратура потребовала для Эльора Азарии от трех до пяти лет тюрьмы
20:43 На 44-м шоссе в результате столкновения минибуса и грузовика пострадали 9 человек
19:51 БАГАЦ пытается разобраться с министерскими портфелями Биньямина Нетаниягу
19:38 Нетаниягу объявил о создании образовательного центра кибертехнологий
18:59 Прекращена забастовка в Иерусалиме
18:42 Месячная девочка попала в больницу в критическом состоянии из-за переохлаждения
18:22 Экс-глава правительства Эхуд Ольмерт подал просьбу президенту об амнистии
17:51 Посольство США: запрет на въезд не касается израильтян, родившихся в мусульманских странах
В Израиле

Нетаниягу и Либерман одобрили строительство 3.000 единиц жилья в Иудее и Самарии

время публикации: 00:43 | последнее обновление: 01:16 блог версия для печати фото
Нетаниягу и Либерман одобрили строительство 3.000 единиц жилья в Иудее и Самарии

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу и министр обороны Авигдор Либерман приняли решение о строительстве более чем 3 тысяч единиц жилья в Иудее и Самарии. Об этом поздно вечером во вторник, 31 января, сообщила пресс-служба министерства обороны.

Согласно сообщению, строительство запланировано, в частности, в Бейтар-Илите, Карней Шомрон, Альфей Менаше, Мецудот Йегуда, Бейт-Арье, Нофим, Оранит, Шило, Нокдим, Эфрат и Гиват-Зеэве.

Напомним, 24 января пресс-служба минобороны сообщила о том, что Нетаниягу и Либерман одобрили строительство 2,5 тысячи единиц жилья в Иудее, Самарии и кварталах Иерусалима, расположенных за так называемой "зеленой чертой".

Комментируя это решение, глава правительства Биньямин Нетаниягу написал на своей странице в социальной сети Facebook: "Израиль строил и продолжит строить".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 января 2017 г.
Поселенцы митингуют возле Кнессета, коалиция пытается заморозить закон о легализации форпостов
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 января 2017 г.
ООП шокирована: администрация США не осуждает еврейское строительство
// NEWSru.co.il // В мире // 25 января 2017 г.
ЕС в очередной раз осудил строительство на "оккупированном Западном берегу"
// NEWSru.co.il // В мире // 25 января 2017 г.
Белый дом не стал осуждать решение о новом строительстве за "зеленой чертой"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 января 2017 г.
Генсек ООН выразил озабоченность решением Израиля о строительстве в Иудее и Самарии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 января 2017 г.
Принято решение о строительстве 2.500 единиц жилья в Иудее и Самарии







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 1 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017