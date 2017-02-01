Утверждено к итоговому чтению: отказ от сотрудничества с ЦСБ – не уголовное преступление

Комиссия Кнессета по социальному обеспечению и занятости утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект депутата Исраэля Айхлера ("Яадут а-Тора"), меняющий статус отказа от сотрудничества с центральным статистическим бюро с уголовного преступления на административное нарушение.

На текущий момент максимальное наказание за отказ отвечать на вопросы сотрудников ЦСБ в рамках их работы составляет до года тюремного заключения. После принятия законопроекта оно будет изменено на штраф в размере 500 шекелей.

Кроме того, по новому закону, ЦСБ не может обязать респондента к сотрудничеству чаще, чем раз в пять лет.