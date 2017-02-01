1 февраля 2017 г.
последняя новость: 08:20
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:35 "Закрытый сад-2": завершается подготовка к демонтажу Амоны
07:25 Утверждено к итоговому чтению: отказ от сотрудничества с ЦСБ – не уголовное преступление
06:59 Проведены срочные работы по уборке мусора в Иерусалиме
06:00 Полицейские впервые вошли на территорию Амоны накануне эвакуации
05:49 Прогноз погоды на 1 февраля: холодно, дожди в центре и на юге
00:43 Нетаниягу и Либерман одобрили строительство 3.000 единиц жилья в Иудее и Самарии
22:32 Полиция не разрешила депутату Кнессета Ури Ариэлю подняться на Храмовую гору
21:39 Военная прокуратура потребовала для Эльора Азарии от трех до пяти лет тюрьмы
20:43 На 44-м шоссе в результате столкновения минибуса и грузовика пострадали 9 человек
19:51 БАГАЦ пытается разобраться с министерскими портфелями Биньямина Нетаниягу
В Израиле

Утверждено к итоговому чтению: отказ от сотрудничества с ЦСБ – не уголовное преступление

время публикации: 07:25 | последнее обновление: 07:25 блог версия для печати фото
Исраэль Айхлер

Комиссия Кнессета по социальному обеспечению и занятости утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект депутата Исраэля Айхлера ("Яадут а-Тора"), меняющий статус отказа от сотрудничества с центральным статистическим бюро с уголовного преступления на административное нарушение.

На текущий момент максимальное наказание за отказ отвечать на вопросы сотрудников ЦСБ в рамках их работы составляет до года тюремного заключения. После принятия законопроекта оно будет изменено на штраф в размере 500 шекелей.

Кроме того, по новому закону, ЦСБ не может обязать респондента к сотрудничеству чаще, чем раз в пять лет.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 1 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017