Нетаниягу пообещал создать новое поселение для жителей Амоны

Вечером в среду, 31 января, премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил о формировании специальной рабочей группы, которая должна продвигать проект создания нового поселка для жителей Амоны.

В состав группы вошли представители поселенцев Амоны, глава канцелярии премьер-министра Йрав Горовиц, а также помощник министра обороны по вопросам поселенчества.

Сообщается, что обещание создать новый поселок глава правительства дал поселенцам в ходе переговоров о соглашении, которое 31 января было отменено БАГАЦем. По информации, переданной из окружения главы правительства, в ходе переговоров Нетаниягу пообещал, что в случае, если соглашение будет заблокировано судом, правительство создаст новое поселение, которое предположительно будет расположено в округе Биньямин.

По заявлению канцелярии премьер-министра, рабочая группа немедленно приступит к работе, чтобы в кратчайший срок изыскать подходящее место и начать планирование поселка.

Глава правительства опубликовал это сообщение после того, как БАГАЦ отменил соглашение, достигнутое правительством и жителями Амоны.

Председатель партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннет опубликовал заявление, в котором потребовал принять на ближайшем заседании правительства решение о строительстве нового поселка для жителей Амоны. "Это должно стать достойным сионистским ответом на события сегодняшнего дня и решение БАГАЦа", - заявил Беннет.