Проведены срочные работы по уборке мусора в Иерусалиме

В ночь на 1 февраля в экстренном порядке муниципальными службами были проведены работы по уборке мусора с улиц Иерусалима. Как передает радиостанция "Решет Бет", более 20 уборщиков были привлечены к уборке в районе рынка Махане Иегуда, где за несколько дней забастовки возник "мусорный Эверест".

- Мусорная забастовка в Иерусалиме. Фоторепортаж

В эфире "Решет Бет" звучали разные комментарии по поводу забастовки. Один из владельцев магазинов в районе рынка Махане Иегуда, который был вынужден временно закрыть свой магазин из-за мусора на улице, говорит, что во всем виноват столичный мэр Нир Баркат, который думает не о людях и городе, а о своей будущей политической карьере. Другой комментатор, сотрудник муниципальных служб, полностью поддержал инициативу проведения забастовки и обвинил министерство финансов в невыполнении обязательств по отношению к мэрии Иерусалима.

Как сообщалось ранее, вечером 31 января, по просьбе главы правительства Биньямина Нетаниягу, мэр Иерусалима Нир Баркат объявил о прекращении забастовки, в которой принимали участие все муниципальные службы столицы. Нетаниягу пригласил Барката на ближайшее заседание правительства, на котором будет решаться проблема бюджета Иерусалима.

Состоялась телефонная беседа между главой правительства Биньямином Нетаниягу и мэром Иерусалима Ниром Баркатом, в которой обсуждалась ситуация в городе. Нетаниягу попросил мэра столицы прекратить забастовку, пообещав, что решение проблемы с финансированием будет найдено.

Ранее 31 января минздрав потребовал от мэра Иерусалима убрать мусор с улиц. В письме минздрава говорилось, что сложившаяся в городе ситуация угрожает здоровью населения. По данным СМИ, за четыре дня забастовки на улицах столицы скопилось около пяти тонн мусора.

Менее чем за час до объявления об окончании забастовки профсоюз учителей опубликовал заявление, в котором говорилось, что 1 февраля школы и детские сады не примут детей. В заявлении профсоюза учителей говорилось, что забастовка муниципальных работников привела к кризисной ситуации в стенах учебных заведений. Без охранников, секретарей, помощников воспитателей и без уборщиков учителя отказывались проводить занятия. Педагоги подчеркивали, что сложившаяся ситуация ставит под угрозу безопасность и здоровье детей. При этом профсоюз учителей, попросивший не приводить детей в школы и детские сады, официально не объявлял о своем участии в забастовке. А поскольку забастовка не была объявлена, в ситуацию не мог вмешаться суд и обязать учителей вернуться к работе.

Как сообщалось ранее, причиной забастовки был отказ минфина перечислить городу обещанную субсидию в размере около 800 миллионов шекелей.