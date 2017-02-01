1 февраля 2017 г.
последняя новость: 16:42
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:39 В Самарии проходит акция протеста против эвакуации Амоны
16:03 Полиция: при эвакуации Амоны пострадали 16 сотрудников правоохранительных органов
15:48 Барух Марзель задержан полицией по пути в Амону
15:30 Разрешено к публикации имя мужчины, подозреваемого в убийстве жены и трех детей
14:42 В иерусалимскую больницу доставлены восемь пострадавших во время эвакуации Амоны
14:08 Авигдор Либерман и лидеры оппозиции прокомментировали эвакуацию Амоны
13:48 Полиция: "Анархисты не смогут злоупотреблять нашей сдержанностью в Амоне"
13:27 Эвакуация Амоны: легко ранена полицейская, пограничник отказался исполнять приказ
13:09 Производственная авария на стройке в Ариэле: рабочий в тяжелом состоянии
12:18 Самые старые деревья в Израиле. Список, ФОТО
В Израиле

Барух Марзель задержан полицией по пути в Амону

время публикации: 15:48 | последнее обновление: 15:48 блог версия для печати фото
Барух Марзель задержан полицией по пути в Амону

В среду, 1 февраля, сотрудники правоохранительных органов задержали известного правого активиста Баруха Марзеля, который направлялся в сторону форпоста Амона в Самарии.

Основания для задержания Марзеля пока не называются.

- "Закрытый сад-2": эвакуация форпоста Амона. Фоторепортаж

Сегодня проходит операция по принудительной эвакуации жителей Амоны. По постановлению суда, поселок будет разрушен. Район вокруг форпоста блокирован военными, пограничниками и полицейскими.

Напомним, что на выборах в Кнессет 20 созыва Барух Марзель баллотировался в рамках списка "Яхад" вместе с Эли Ишаем. Партия не прошла электоральный барьер.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 июля 2015 г.
В Хевроне задержан праворадикальный активист Барух Марзель







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 1 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017