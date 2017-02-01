Барух Марзель задержан полицией по пути в Амону

В среду, 1 февраля, сотрудники правоохранительных органов задержали известного правого активиста Баруха Марзеля, который направлялся в сторону форпоста Амона в Самарии.

Основания для задержания Марзеля пока не называются.

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Сегодня проходит операция по принудительной эвакуации жителей Амоны. По постановлению суда, поселок будет разрушен. Район вокруг форпоста блокирован военными, пограничниками и полицейскими.

Напомним, что на выборах в Кнессет 20 созыва Барух Марзель баллотировался в рамках списка "Яхад" вместе с Эли Ишаем. Партия не прошла электоральный барьер.