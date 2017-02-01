После 15:00 в среду, 1 февраля, было разрешено к публикации имя мужчины, подозреваемого в убийстве жены и трех детей. Это Надав Села. Его арест был продлен в начале недели до 8 февраля. Подозреваемый пройдет психиатрическое освидетельствование.

Отметим, что некоторые СМИ, вопреки запрету суда, публиковали ранее не только имя подозреваемого, но и его фотографии.

Продолжает действовать судебный запрет на публикацию подробностей расследования.

Как сообщалось ранее, полиция расследует обстоятельств убийства 23-летней жительницы поселка Мигдаль Дор Селы, двух ее детей – Биньямина (8 месяцев) и Йосефа (1 год 9 месяцев), а также их 11-летнего соседа Нахмана Атайя.

Мотив преступления неизвестен. По словам родственников и друзей Дор Селы, ничто не предвещало трагедию. Со стороны полиции и социальных служб не было никакой информации о насилии в семье. Дор Села и ее муж росли в поселке Мигдаль, поженились несколько лет назад и вместе пришли к религиозному образу жизни. Муж Дор Селы начал учиться в йешиве еще до свадьбы.

Тела убитых были обнаружены 28 января примерно в 15:30. Первым об убийстве сообщил 10-летний Натан Атайя, который вместе со своим братом Нахманом был в гостях в доме семьи Села в момент убийства и был тяжело ранен. Как сообщает портал Ynet, мальчик притворился мертвым, дождался момента, когда убийца покинул дом и выбрался через окно. Раненый обратился за помощью к соседям и рассказал им о случившемся. Медики, прибывшие на место происшествия, оказали ему первую помощь, а затем он был доставлен вертолётом в больницу РАМБАМ в Хайфе. Там врачи прооперировали Натана Атайю. Подозреваемый в убийстве был задержан менее чем через час на плантациях неподалеку от дома.





