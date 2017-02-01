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В Израиле

Началась принудительная эвакуация жителей Амоны

время публикации: 11:09 | последнее обновление: 11:31 блог версия для печати фото
Амона, 1 февраля 2017 года
Амона, 1 февраля 2017 года
Амона, 1 февраля 2017 года

В 11:00 полиция объявила о начале операции "Закрытый сад-2" по выселению жителей форпоста Амона и демонтажу поселка. Из пресс-службы полиции передали: "На протяжении ночи и утра мы вели переговоры с поселенцами и их лидерами о возможности добровольной эвакуации жителей. Мы стремимся к выполнению нашей непростой миссии без применения силы до тех пор пока в отношении полицейских не применяется насилие".

У въезда в Амогу находятся тысячи полицейских. Поселенцы и их сторонники забаррикадировались в домах.

В операции принимают участие порядка 3.000 полицейских. Им противостоят чуть более 1.000 поселенцев и правых активистов.

Противники выселения разлили масло на шоссе, ведущем к воротам поселка и установили баррикады, чтобы преградить путь полицейским. Несколько молодых людей бросали камни в сторону полицейских. О пострадавших не сообщается.

Предполагается, что на первом этапе операции полицейские удалят с территории форпоста молодежь, которая находится там, чтобы оказать сопротивление силам безопасности. После этого начнется принудительная эвакуация жителей Амоны. Операция продлится несколько часов.

В ночные часы активисты, находящиеся на территории форпоста, получили последний инструктаж от руководителей штаба по защите Амоны. Согласно инструкциям, никто из жителей не покинет дома добровольно и силам безопасности будет оказано пассивное сопротивление, однако поселенцы получили однозначное распоряжение воздержаться от насилия. В случае задержания, молодым людям предписано не отвечать на вопросы, а добиваться встречи с адвокатами из правозащитной организации "Хонену".

В свою очередь, источники в полиции, слова которых цитирует портал Ynet, заявляют, что намерены также по возможности избегать применения силы.



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Среда, 1 февраля 2017 г.
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