Началась принудительная эвакуация жителей Амоны

В 11:00 полиция объявила о начале операции "Закрытый сад-2" по выселению жителей форпоста Амона и демонтажу поселка. Из пресс-службы полиции передали: "На протяжении ночи и утра мы вели переговоры с поселенцами и их лидерами о возможности добровольной эвакуации жителей. Мы стремимся к выполнению нашей непростой миссии без применения силы до тех пор пока в отношении полицейских не применяется насилие".

У въезда в Амогу находятся тысячи полицейских. Поселенцы и их сторонники забаррикадировались в домах.

В операции принимают участие порядка 3.000 полицейских. Им противостоят чуть более 1.000 поселенцев и правых активистов.

Противники выселения разлили масло на шоссе, ведущем к воротам поселка и установили баррикады, чтобы преградить путь полицейским. Несколько молодых людей бросали камни в сторону полицейских. О пострадавших не сообщается.

Предполагается, что на первом этапе операции полицейские удалят с территории форпоста молодежь, которая находится там, чтобы оказать сопротивление силам безопасности. После этого начнется принудительная эвакуация жителей Амоны. Операция продлится несколько часов.

В ночные часы активисты, находящиеся на территории форпоста, получили последний инструктаж от руководителей штаба по защите Амоны. Согласно инструкциям, никто из жителей не покинет дома добровольно и силам безопасности будет оказано пассивное сопротивление, однако поселенцы получили однозначное распоряжение воздержаться от насилия. В случае задержания, молодым людям предписано не отвечать на вопросы, а добиваться встречи с адвокатами из правозащитной организации "Хонену".

В свою очередь, источники в полиции, слова которых цитирует портал Ynet, заявляют, что намерены также по возможности избегать применения силы.





