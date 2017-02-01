1 февраля 2017 г.
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Прогноз погоды на 1 февраля: холодно, дожди в центре и на юге

время публикации: 05:49 | последнее обновление: 05:49 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 1 февраля: холодно, дожди в центре и на юге

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 1 февраля, температура воздуха еще немного понизится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. В первой половине дня ожидаются дожди в центральных и южных районах. В ночное время местами гололед.

В Иерусалиме – 0-7 градусов, в Тель-Авиве – 5-13, в Хайфе – 3-9, в Эйлате – 6-17. В Беэр-Шеве – 3-10, в Мицпе-Рамоне – 0-7, на побережье Мертвого моря – 10-16, в Ашкелоне – 5-12, в Ариэле – 2-7, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 4-12, на Голанских высотах – 0-8.

Температура воды в Средиземном море – 17 градусов, высота волн – 150-300 см. Купание очень опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 35 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В четверг осадки прекратятся, температура воздуха немного повысится. В пятницу-субботу – переменная облачность, постепенное повышение температуры до среднесезонной.

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Среда, 1 февраля 2017 г.
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