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В Израиле

Житель Герцлии приговорен к пожизненному заключению за убийство соседа

время публикации: 10:18 | последнее обновление: 10:18 блог версия для печати фото
Житель Герцлии приговорен к пожизненному заключению за убийство соседа

В среду, 1 февраля, окружной суд в Тель-Авиве приговорил 79-летнего жителя Герцлии Ицхака Коэна к пожизненному заключению за убийство соседа Дорона Юделовича. Помимо этого, осужденный выплатит дочери убитого компенсацию в размере 258 тысяч шекелей.

Убийство было совершено в октябре 2014 года.

За некоторое время до убийства осужденный и его жертва подали взаимные жалобы в полицию. Коэн обвинял Юделовича в том, что тот сознательно причинил ущерб его автомобилю.

В день убийства Коэн, вооруженный ножом, ожидал Юделовича у входа в здание. Он нанес жертве несколько ударов ножом в грудь, шею и живот. После этого он вернулся домой, вымыл нож и положил его на место.

Суд отклонил доводы защиты, утверждавшей, что Коэн страдает душевным расстройством, и поэтому не должен быть приговорен к пожизненному заключению.

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