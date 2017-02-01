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В Израиле

В синагоге Амоны забаррикадировались последние защитники форпоста

время публикации: 22:09 | последнее обновление: 22:09 блог версия для печати фото
В синагоге Амоны забаррикадировались последние защитники форпоста

Радиостанция "Решет Бет" сообщает, что по состоянию на 21:55 на территории Амоны остались лишь три семьи, а также группа из почти 200 активистов, забаррикадировавшихся в синагоге.

Согласно опубликованной информации, полиция намерена сначала завершить выселение семей, и лишь потом приступить к депортации активистов, находящихся в синагоге. По мнению командиров операции "Закрытый сад-2", именно в синагоге может быть оказано наиболее отчаянное сопротивление.

Радиостанция "Решет Бет" также сообщила, что полиция предлагала остановить эвакуацию жителей с наступлением темноты, однако командующий центральным округом ЦАХАЛа Рони Нума настоял на продолжении операции и в ночные часы.

В ходе столкновений между полицией и поселенцами легкие травмы получили 24 полицейских и семеро гражданских лиц. Большинство пострадавших уже выписаны из больниц. Полиция задержала 13 участников беспорядков. Первый канал ИТВ сообщил, что некоторые из них были освобождены после первого допроса. Задержанным инкриминируется нарушение общественного порядка и создание помех действиям полицейских при исполнении ими служебных обязанностей.

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