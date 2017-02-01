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В Израиле

БАГАЦ отменил соглашение правительства с жителями Амоны

время публикации: 19:57 | последнее обновление: 20:01 блог версия для печати

В среду, 31 января, Высший суд справедливости (БАГАЦ) принял апелляцию, поданную леворадикальной организацией "Еш Дин" и семьей палестинских арабов. Истцы требовали отменить соглашение, к которому пришли жители Амоны и правительство.

В соответствии с этим соглашением, жителей Амоны должны были поселить в "караванах" на участках земли, находящихся в непосредственной близости от того места, где находится форпост. По утверждению арабов, подавших иск, они являются владельцами этих земельных участков. Судьи Данцигер и Джубран были за отмену соглашения, судья Хендель считал его законным.

Отмена соглашения означает, что жители Амоны останутся на неопределенное время в "караванах", установленных на территории поселения Офра.

После того, как стало известно о решении БАГАЦа, глава партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннет опубликовал заявление, в котором потребовал принять на ближайшем заседании правительства решение о строительстве нового поселка для жителей Амоны. "Это должно стать достойным сионистским ответом на события сегодняшнего дня и решение БАГАЦа", - заявил Беннет.

В организации "Еш Дин" приветствовали решение суда. По мнению левых активистов, оно свидетельствует о том, что БАГАЦ не поддался политическому давлению.



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