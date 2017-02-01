Семья жителей Амоны передала полиции пакет с боеприпасами и шоковыми гранатами

Пресс-служба полиции сообщила, что утром в среду, 1 февраля, одна из семей жителей Амоны передала полиции пакет с боеприпасами, осветительными ракетами и несколькими шоковыми гранатами.

По сообщению пресс-службы правоохранительных органов, полиция поддерживает постоянные контакты с жителями поселка и просит их соблюдать закон и проявить ответственность.

Ранее радиостанция "Решет Бет" сообщила, что политическое руководство дало разрешение начать операцию по выселению жителей Амоны и разрушению форпоста. Колонна полицейских направляется из Офры в сторону Амоны и ожидается, что выселение начнется в самое ближайшее время. По сообщению Второго канала ИТВ, в операции по выселению жителей Амоны, принимают участие примерно 3.000 полицейских.

Ранее командование ЦАХАЛа призвало жителей добровольно покинуть свои дома. Несколько семей с маленькими детьми покинули Амону и перебрались в поселение Офра, где устанавливают новые "караваны".