1 февраля 2017 г.
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В Израиле

Семья жителей Амоны передала полиции пакет с боеприпасами и шоковыми гранатами

время публикации: 10:50 | последнее обновление: 10:56 блог версия для печати фото
Семья жителей Амоны передала полиции пакет с боеприпасами и шоковыми гранатами
Семья жителей Амоны передала полиции пакет с боеприпасами и шоковыми гранатами

Пресс-служба полиции сообщила, что утром в среду, 1 февраля, одна из семей жителей Амоны передала полиции пакет с боеприпасами, осветительными ракетами и несколькими шоковыми гранатами.

По сообщению пресс-службы правоохранительных органов, полиция поддерживает постоянные контакты с жителями поселка и просит их соблюдать закон и проявить ответственность.

Ранее радиостанция "Решет Бет" сообщила, что политическое руководство дало разрешение начать операцию по выселению жителей Амоны и разрушению форпоста. Колонна полицейских направляется из Офры в сторону Амоны и ожидается, что выселение начнется в самое ближайшее время. По сообщению Второго канала ИТВ, в операции по выселению жителей Амоны, принимают участие примерно 3.000 полицейских.

Ранее командование ЦАХАЛа призвало жителей добровольно покинуть свои дома. Несколько семей с маленькими детьми покинули Амону и перебрались в поселение Офра, где устанавливают новые "караваны".

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 февраля 2017 г.
ЦАХАЛ призвал жителей Амоны добровольно покинуть дома







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