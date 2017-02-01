Серия аварий в Израиля, погиб мужчина, два человека травмированы

В среду, 1 февраля, на улице Дерех а-Надив в Пардес Хане автомобиль столкнулся с мини мотоциклом. В результате аварии тяжелые травмы получил 62-летний мужчина. Медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" пытались спасти жизнь мужчине, однако были вынуждены констатировать смерть.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

В Иерусалиме на улице Дерех Хеврон женщина примерно 80 лет была сбита автобусом. Медики оказали пострадавшей первую помощь, а затем доставили ее в больницу "Адаса Эйн Керем". У нее диагностирована черепно-мозговая травма. Состояние женщины оценивается как тяжелое.

На улице Кибуц Галуйот в Ган-Явне грузовик сбил 36-летнего мужчину. После оказания первой помощи мужчину доставили в больницу "Каплан" в Реховоте. Травмы мужчины оцениваются как средней степени тяжести.