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В Израиле

Заключенные террористы напали на охранников в двух израильских тюрьмах

время публикации: 21:38 | последнее обновление: 22:19 блог версия для печати фото
Заключенные террористы напали на охранников в двух израильских тюрьмах

Вечером в среду, 1 февраля, в тюрьмах "Нафха" и "Кциот" произошли нападения на охранников с применением холодного оружия.

В тюрьме "Нафха" заключенный, принадлежащий к террористической организации ХАМАС, напал на охранника и ударил его острым предметом. Охранник получил очень легкую травму. Ему была оказана помощь на месте происшествия.

Нападавший изолирован.

На вечерней поверке в тюрьме "Кциот" заключенный, член организации ХАМАС, легко ранил охранника, также ударив его острым предметом. Медики оказали охраннику медицинскую помощь. Нападавший также изолирован.

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Среда, 1 февраля 2017 г.
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