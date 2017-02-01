Заключенные террористы напали на охранников в двух израильских тюрьмах

Вечером в среду, 1 февраля, в тюрьмах "Нафха" и "Кциот" произошли нападения на охранников с применением холодного оружия.

В тюрьме "Нафха" заключенный, принадлежащий к террористической организации ХАМАС, напал на охранника и ударил его острым предметом. Охранник получил очень легкую травму. Ему была оказана помощь на месте происшествия.

Нападавший изолирован.

На вечерней поверке в тюрьме "Кциот" заключенный, член организации ХАМАС, легко ранил охранника, также ударив его острым предметом. Медики оказали охраннику медицинскую помощь. Нападавший также изолирован.