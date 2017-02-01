Самые старые деревья в Израиле. Список, ФОТО

В честь приближающегося праздника Ту би-шват, Нового года деревьев по иудейскому календарю, Еврейский Национальный Фонд – Керен Каемет ле-Исраэль решил воздать почести деревьям, которые появились на свет в этой земле задолго до начала сионистской деятельности. "Это подлинные звезды Ту би-швата", – отмечают в ЕНФ-ККЛ.

"Не каждое дерево, выглядящее старым, таковым является. Есть специальные технологии для определения возраста, по годичным кольцам в стволе. Для того, чтобы эти кольца посчитать, приходится использовать лабораторное оборудование. Иногда есть исторические свидетельства – упоминания того или иного дерева в воспоминаниях или исторических документах", – поясняют специалисты ЕНФ-ККЛ.

Фонд составил список самых старых деревьев Израиля для того, чтобы обеспечить им охрану и особый уход.

Дуб обыкновенный, Хар-Цуба – Иерусалимские горы. Предполагаемый возраст – более 2 тысяч лет. Это настолько древнее дерево, что пришлось приделать к нему "костыли" для поддержки его тяжелых ветвей. Есть упоминание этого дерева в исторических источниках 150-летней давности. Рядом с ним растет оливковое дерево, не менее древнее, с огромным полым стволом. В этой полости могут поместиться трое человек.

Дуб таворский, Кирьят-Тивон – север Израиля. Предполагаемый возраст – более 800 лет. Гигантский ствол этого долгожителя почти полый. Сотрудники ЕНФ-ККЛ провели очистку всей полости, обработали растение против вредителей и установили водосточные трубы, чтобы удалять лишнюю воду после дождя. Это дерево стало частью мемориального уголка Илана Габая, да будет благословенна его память, офицера десантного подразделения и уроженца этих мест, который погиб во Вторую Ливанскую войну.

Фикус сикомор, улица Минц в Нетании. Предполагаемый возраст – более 800 лет. Посреди городского сквера у торгового центра ха-Шарон стоит это гигантское дерево, которое упоминается во многих источниках. Есть свидетельства, что в его тени отдыхали солдаты армии Наполеона, здесь бывал еврейский филантроп Моше Монтефиоре задолго до того, как появился город Нетания. Есть рисунок Ричарда Вилсона, члена делегации британского фонда по изучению Палестины конца XIXвека, на котором изображено это дерево.

Атлантическая фисташка, Кадита – Верхняя Галилея. Предполагаемый возраст – более 800 лет. Дерево растет возле могилы рабби Тарфона, который жил в конце I–начале IIвека н.э. У дерева шесть стволов, напоминающих гигантские руки. Дерево упоминается в источниках конца XIX века.

Олива европейская, Бейт-Джамаль – Иудейские горы. Предполагаемый возраст – более 800 лет. Дерево растет на территории монастыря, поэтому о нем долгое время ничего не знали в ЕНФ-ККЛ. Сегодня этот исполин со стволом 9 метров в диаметре получает должный уход.

Кипарис, Илания – Нижняя Галилея. Предполагаемый возраст – более 600 лет.В нем трудно узнать стройный и высокий кипарис. Скорее всего, это сросшиеся вместе несколько кипарисов разных подвидов. Специалистам ЕНФ-ККЛ пришлось здесь изрядно поработать. Дерево прошло процесс восстановления и очистки. Зизифус обыкновенный (Ziziphusspina-christi), Эйн-Хацева – к югу от Мертвого моря. Предполагаемый возраст – более 450 лет. Растет возле источника, который высох много лет назад из-за бурения артезианских скважин в 1960-е годы. Местные бедуины и христиане считают это дерево священным. Сегодня это дерево стало частью археологического парка на месте раскопок, где, предположительно, находился упоминаемый в ТАНАХе город Тамар, который построил царь Соломон.

Эвкалипт камальдульский, школа "Эхад а-Ам" в Хадере. Предполагаемый возраст – более 150 лет. Дерево во дворе школы когда-то было посажено в мелиоративных целях, чтобы осушить болото. Вместе с ним были посажены тысячи других деревьев, многие из которых сохранились по сей день. Шломо Гроних, учившийся в этой школе, упоминает дерево в своем "Гимне", и это на самом деле один из роскошнейших эвкалиптов в мире.

Акация, Нахаль а-Бсор – Северный Негев. Предполагаемый возраст – 150-200 лет.Это дерево напоминает картинки африканской саванны. Оно возвышается в одиночестве над коричнево-зелеными пейзажами русла ручья Бсор к югу от парка Эшколь.

Эвкалипт лимонный, улица Шапира в Петах-Тикве. Предполагаемый возраст – более 100 лет. От листьев этого дерева исходит приятный лимонный аромат, но это самый настоящий австралийский эвкалипт, который был привезен в Петах-Тикву и посажен для осушения болот. Растет дерево возле дома, где жил один из основателей Петах-Тиквы, уроженец Украины Авраам Шапира.