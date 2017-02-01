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В Израиле

Убийца 17-летнего Юваля Оседона приговорен к 13,5 годам тюрьмы

время публикации: 10:47 | последнее обновление: 10:47 блог версия для печати фото
Убийца 17-летнего Юваля Оседона приговорен к 13,5 годам тюрьмы

В среду, 1 февраля, окружной суд в Нацерете приговорил к 13,5 годам тюремного заключения 18-летнего жителя Афулы, обвиненного в непредумышленном убийстве 17-летнего Юваля Оседона из Афулы.

Имя убийцы не публикуется. На момент совершения преступления он был несовершеннолетним.

Ранее предполагалось, что этот молодой человек будет обвинен в предумышленном убийстве.

Убийство было совершено в ночь на 16 апреля 2016 года. Из текста обвинительного заключения следует, что Оседон и его убийца были друзьями на протяжении многих лет. В последний год их отношениях разладились в связи с многочисленными задержаниями обвиняемого, который подозревался в совершении различных правонарушений. Обвинение полагает, что главным мотивом убийства было желание Оседона полностью прервать отношения с недавним другом. В обвинительном заключении говорится о том, что убийца уговорил приятельницу заманить Оседона в квартиру. На лестнице преступник напал на юношу, нанес ему несколько ударов ножом, а затем скрылся. Раненый сумел выбраться на улицу, где был обнаружен прохожими, которые доставили его в больницу "А-Эмек" в Афуле, где через несколько часов он скончался.

Сообщнице главного обвиняемого инкриминировались вступление в преступный сговор, похищение, причинение тяжких телесных повреждений и создание помех ходу следствия.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 мая 2016 г.
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