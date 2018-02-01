Мэрия Иерусалима обложила муниципальным налогом объекты ООН и церкви

Мэрия Иерусалима намерена начать взимать городской налог с учреждений ООН, расположенных в израильской столице, а также с церквей. По информации "Исраэль а-Йом", мэр Нир Баркат поставил в известность об этом канцелярию главы правительства, министерства иностранных дел и внутренних дел.

Мэрия надеется, обложив налогом 887 объектов, получить 650 миллионов шекелей. Баркат заявляет, что пора положить конец тому, чтобы кто-то жил за счет иерусалимцев.

В публикации "Исраэль а-Йом" отмечается, что речь не идет об обложении налогом действующих церквей, поскольку учреждения культа освобождены от муниципального налога. Мэрию интересуют объекты, принадлежащие церкви, в которых не проводятся службы, причем, часть из объектов используется церквями в коммерческих целях.

Ранее муниципалитет воздерживался от этого шага по просьбе правительства в рамках соглашений с представительством зарубежных церквей. Мэрия обратилась к специалисту по международному праву профессору Гавриэлю Галеви, который пришел к выводу, что нет никаких оснований освобождать церкви от муниципального налога.

На этой неделе мэрия наложила арест на банковские счета Церкви Англии, которая задолжала более 7 миллионов шекелей, Армянской церкви, задолжавшей более двух миллионов, Греческой церкви, долг которой составляет 570 тысяч шекелей, и Католической церкви с долгом более 11 миллионов шекелей.





