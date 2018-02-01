Патрушев в Израиле обсудил охрану ЧМ по футболу и встретился с Аббасом

С 31 января по 1 февраля в Израиле и Палестинской автономии побывала с рабочим визитом делегация российских силовиков и дипломатов во главе с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Вечером 1 февраля пресс-служба канцелярии премьер-министра Израиля сообщила подробности визита. Согласно опубликованной информации, встреча Биньямина Нетаниягу и Николая Патрушева состоялась в канцелярии главы правительства. В ходе встречи обсуждалась ситуация в регионе.

Премьер-министр выразил благодарность президенту Путину за их встречу и за участие президента в церемонии, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста.

31 января советник по национальной безопасности и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат встретился с секретарем Совета безопасности Россиии и провел консультации с участием высокопоставленных делегатов обеих стран.

В ходе консультаций стороны обсудили проблемы и возможные сценарии развития ситуации в свете региональных процессов и тенденций, а также иранское присутствие в Сирии и попытки Ирана превратить Ливан в ракетный плацдарм, угрожающий Израилю.

Обсуждались механизмы координации в области безопасности и сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, который угрожает в настоящий период всему миру, а также дальнейшее расширение взаимодействия между Россией и Израилем по широкому кругу вопросов.

В состав российской делегации вошли заместитель министра иностранных дел и специальный посланник президента на Ближнем Востоке Михаил Богданов, первый заместитель министра юстиции, заместитель министра внутренних дел, главнокомандующий сухопутными войсками России, первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, высшие должностные представители разведки и Совета безопасности России.

С израильской стороны в консультациях принимали участие представители Совета национальной безопасности, высшие должностные лица министерства обороны, ЦАХАЛа и разведки, генеральный директор министерства разведки, представители министерства внутренней безопасности и полиции, заместитель юридического советника правительства, представляющий министерство юстиции, посол Израиля в Москве и высокопоставленные чиновники МИДа.

Члены российской делегации посетили музей Яд ва-Шем, город Давида и туннели Западной стены в Иерусалиме.

Визит российской делегации проходит в рамках контактов между Советами национальной безопасности Израиля и России. Первая серия консультаций состоялась в Москве три месяца назад.

Изначально декларировалось, что российская делегация прибывает в Иерусалим для проведения консультаций по вопросам безопасности. МИД и минобороны РФ не давали никакой информации по поводу этого визита. По состоянию на вечер 1 февраля, нет сведений и на официальном сайте СБ РФ, хотя недавний визит Патрушева в Алжир этим ведомством подробно освещался.

После переговоров в Израиле Патрушев посетил Рамаллу, где встретился с председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом.

В твиттере 10-го израильского телеканала (14-я кнопка) опубликована любопытная информация о том, что, помимо прочего, россияне обсуждали с израильскими коллегами вопросы, связанные с обеспечением безопасности чемпионата мира по футболу, который будет проходить в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Но очевидно, что данная тема не была основной.

Принимающей стороной являлся офис главы Совета национальной безопасности Израиля Мeира Бен-Шаббата, который встречался с Патрушевым в Москве в октябре 2017 года, вскоре после визита в Израиль министра обороны РФ Сергея Шойгу. Нынешний визит Патрушева в Иерусалим состоялся после очередных переговоров в Москве между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Консультации в Иерусалиме были необходимы для детального обсуждения вопросов, поднятых на переговорах Путина и Нетаниягу. Речь шла, в частности, о строительстве Ираном военных баз в Сирии и заводов по производству ракет в Ливане. Судя по всему, пока эти иранские проекты находятся на начальном этапе реализации, но Израиль крайне обеспокоен военной экспансией Ирана в регионе и предупреждает о том, что ЦАХАЛ может действовать с целью уничтожения иранских военных объектов около своих границ.

После визита в Москву Нетаниягу написал в Facebook: "Я дал понять (Путину), что Израиль не приемлет ни одной из этих попыток и будет действовать по мере необходимости". Он также заявил журналистам после визита в Москву, что российское руководство понимает позицию Израиля по этому вопросу и то, насколько серьезно израильтяне относятся к подобным угрозам.

Компания ImageSat International публиковала в сентябре 2017-го спутниковые снимки, судя по которым один из иранских военных заводов строится в Сирии к западу от Масьяфа, неподалеку от места дислокации российского комплекса противовоздушной обороны С-400. Но в январе 2018-го министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что два российских ЗРК С-400 прикрывают только российские объекты – морскую базу в Тартусе и авиабазу в Хмеймиме.

Напомним, что неделю назад постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон на заседании Совета безопасности, обнародовал информацию израильских спецслужб, которая свидетельствуют о попытках Ирана превратить Сирию в "самую большую военную базу в мире". Он сообщил: "Сегодня в Сирии находятся 82 тысяч боевиков, подчиняющихся Ирану, в том числе 3 тысячи членов Корпуса стражей Исламской революции, 9 тысяч боевиков "Хизбаллы", 10 тысяч членов шиитских милиций, рекрутированных по всему региону, а также 60 тысяч местных сирийских боевиков". По словам постпреда Израиля, Иран строит базы для размещения этих боевиков, а также заводы по производству ракет, превращая местное население вокруг заводов в живые щиты. Данон напомнил, что с момента подписания "ядерного соглашения" в 2015 году Иран только увеличивает свои военные расходы. Если в 2014 году на армию и вооружения тратилось 17% ВВП, то в 2017 году этот показатель уже составил 22%. Дани Данон заявил, что в гражданской войне в Сирии Израиль не поддерживает ни одну из сторон, но сделает все необходимое, чтобы защитить себя.

Ранее глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу на Всемирном экономическом форуме в Давосе говорил о "ядерном соглашении" с Ираном: "Я считаю, что нынешнее соглашение ошибочно, потому что позволит Ирану иметь все необходимое для производства ядерного оружия, в том числе и возможность обогащения расщепляющегося материала в огромных количествах. Сегодня они могут, в лучшем случае, обогатить уран для создания одной бомбы. По соглашению в его нынешней формулировке, они смогут обогатить уран на сто, двести бомб". Нетаниягу отметил, что это не принципиально – будет ли соглашение отменено или исправлено, главное – не допустить получения Ираном ядерного арсенала.

30 января президент США Дональд Трамп, выступая с речью "О положении страны" (State of the Union), попросил Конгресс изучить "фундаментальные недостатки ужасающей ядерной сделки с Ираном".

Израильские СМИ писали, что в Москве Нетаниягу, помимо прочего, говорил с Путиным о последствиях "ядерного договора" с Ираном и о возможности его изменения или отмены.

Встреча Николая Патрушева и Махмуда Аббаса

Как сообщают агентства WAFA и РИА Новости, 1 февраля в "Мукате", резиденции главы ПНА в Рамалле, состоялась встреча Патрушева и Аббаса, во время которой обсуждалось политическое урегулирование палестино-израильского конфликта.

На встрече присутствовали замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, генеральный секретарь ООП Саиб Арикат, глава палестинской разведки Маджид Фарадж, представитель ПНА Набиль Абу Рудейна и советник главы ПНА по дипломатии Маджди аль-Халиди.

Аббас в ходе встречи рассказал Патрушеву о последних событиях в политическом урегулировании и подчеркнул роль РФ, имеющей "значительный вес на международной арене и в рамках ближневосточного квартета, который можно расширить для того, чтобы этот механизм продолжил работу прозрачно и справедливо", говорится в сообщениях агентств.

Николай Патрушев передал Махмуду Аббасу, что президент РФ Владимир Путин ждет встречи с ним в Сочи 12 февраля.





