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В Израиле

Силовики и дипломаты РФ провели консультации по безопасности в Израиле

время публикации: 08:10 | последнее обновление: 08:35 блог версия для печати фото
Меир Бен-Шаббат и Николай Патрушев в октябре 2017 года. Москва
Биньямин Нетаниягу и Владимир Путин в Москве. 29 января 2018 года
Местоположение одного из строящихся иранских военных заводов в Сирии

В среду, 31 января, в Иерусалим с рабочим визитом для проведения консультаций по вопросам безопасности прибыла делегация российских силовиков и дипломатов во главе с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

В составе делегации заместитель министра иностранных дел России, заместитель министра обороны, заместитель министра юстиции, высокопоставленные офицеры российской армии и разведслужб. Поименный состав делегации не публиковался официальными источниками. МИД и минобороны РФ не дают никакой информации по поводу этого визита. Нет сведений и на официальном сайте СБ РФ, хотя недавний визит Патрушева в Алжир этим ведомством подробно освещался.

Канцелярия главы правительства Израиля подтвердила факт визита, но подробностей не сообщала. Минобороны и МИД Израиля также пока не дают никаких комментариев.

Принимающей стороной являлся офис главы Совета национальной безопасности Израиля Мeира Бен-Шаббата, который встречался с Патрушевым в Москве в октябре 2017 года, вскоре после визита в Израиль министра обороны РФ Сергея Шойгу. Нынешний визит Патрушева в Иерусалим состоялся после очередных переговоров в Москве между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Консультации в Иерусалиме были необходимы для детального обсуждения вопросов, поднятых на переговорах Путина и Нетаниягу. Речь шла, в частности, о строительстве Ираном военных баз в Сирии и заводов по производству ракет в Ливане. Судя по всему, пока эти иранские проекты находятся на начальном этапе реализации, но Израиль крайне обеспокоен военной экспансией Ирана в регионе и предупреждает о том, что ЦАХАЛ может действовать с целью уничтожения иранских военных объектов около своих границ.

После визита в Москву Нетаниягу написал в Facebook: "Я дал понять (Путину), что Израиль не приемлет ни одной из этих попыток и будет действовать по мере необходимости". Он также заявил журналистам после визита в Москву, что российское руководство понимает позицию Израиля по этому вопросу и то, насколько серьезно израильтяне относятся к подобным угрозам.

Компания ImageSat International публиковала в сентябре 2017-го спутниковые снимки, судя по которым один из иранских военных заводов строится в Сирии к западу от Масьяфа, неподалеку от места дислокации российского комплекса противовоздушной обороны С-400. Но в январе 2018-го министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что два российских ЗРК С-400 прикрывают только российские объекты – морскую базу в Тартусе и авиабазу в Хмеймиме.

Напомним, что неделю назад постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон на заседании Совета безопасности, обнародовал информацию израильских спецслужб, которая свидетельствуют о попытках Ирана превратить Сирию в "самую большую военную базу в мире". Он сообщил: "Сегодня в Сирии находятся 82 тысяч боевиков, подчиняющихся Ирану, в том числе 3 тысячи членов Корпуса стражей Исламской революции, 9 тысяч боевиков "Хизбаллы", 10 тысяч членов шиитских милиций, рекрутированных по всему региону, а также 60 тысяч местных сирийских боевиков". По словам постпреда Израиля, Иран строит базы для размещения этих боевиков, а также заводы по производству ракет, превращая местное население вокруг заводов в живые щиты. Данон напомнил, что с момента подписания "ядерного соглашения" в 2015 году Иран только увеличивает свои военные расходы. Если в 2014 году на армию и вооружения тратилось 17% ВВП, то в 2017 году этот показатель уже составил 22%. Дани Данон заявил, что в гражданской войне в Сирии Израиль не поддерживает ни одну из сторон, но сделает все необходимое, чтобы защитить себя.

Ранее глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу на Всемирном экономическом форуме в Давосе говорил о "ядерном соглашении" с Ираном: "Я считаю, что нынешнее соглашение ошибочно, потому что позволит Ирану иметь все необходимое для производства ядерного оружия, в том числе и возможность обогащения расщепляющегося материала в огромных количествах. Сегодня они могут, в лучшем случае, обогатить уран для создания одной бомбы. По соглашению в его нынешней формулировке, они смогут обогатить уран на сто, двести бомб". Нетаниягу отметил, что это не принципиально – будет ли соглашение отменено или исправлено, главное – не допустить получения Ираном ядерного арсенала.

30 января президент США Дональд Трамп, выступая с речью "О положении страны" (State of the Union), попросил Конгресс изучить "фундаментальные недостатки ужасающей ядерной сделки с Ираном".

Израильские СМИ писали, что в Москве Нетаниягу, помимо прочего, говорил с Путиным о последствиях "ядерного договора" с Ираном и о возможности его изменения или отмены.



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