"Русские голоса" на фоне изменения политической карты Израиля. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Изменения на политической карте Израиля накануне выборов в Кнессет 21-го созыва", целью которого было определение политических предпочтений наших читателей после вступления в предвыборную гонку партии "Хосэн ле-Исраэль" Бени Ганца и ее объединения со списком ТЭЛЕМ Моше Яалона.

В опросе, который проводился в течение одних суток, с 31 января до 1 февраля, приняли участие 3.698 респондентов (3.130 из них ответили на все 10 вопросов).

Следует подчеркнуть, что проведенный нами опрос не является строгим социологическим исследованием, но, тем не менее, опросы на сайте NEWSru.co.il весьма показательны, так как привлекают большое количество респондентов.

ИТОГИ ОПРОСА

Проведенный опрос показал, что большинство наших читателей – 62,5% – определяют свои политические взгляды как умеренно правые (правоцентристские). Около 17% относят себя к крайне правым, 11% – к центристам, 4% – к умеренно левым (левоцентристам), немногим более 1% – к крайне левым. 4,5% затрудняются с определением своих политических взглядов. Эти показатели незначительно меняются от опроса к опросу.

84% опрошенных заявили, что уже определились с тем, за какую партию голосовать на выборах в Кнессет 21-го созыва. 10% еще не определились. 3% говорят, что не будут голосовать. 4% затруднились с ответом.

При подведении итогов опроса мы учитывали такое явление, как предвыборный "партийный онлайн-активизм" – основные результаты фиксировались после каждых 500 ответивших на наши вопросы.

Главный вопрос звучал стандартно: "За какую партию или блок вы бы проголосовали, если бы выборы в Кнессет состоялись сейчас?"

"Ликуд" (Нетаниягу) – итоговый показатель 31% (разброс в ходе голосования от 24% до 31%, после первых 500 проголосовавших – 30%). Средний показатель: 28%.

"Наш дом Израиль" (Либерман) – 24% (разброс 24-33%, после первых 500 – 33%). Средний показатель: 30%.

"Еш Атид" (Лапид) – 18% (10-18%, 11%). Средний показатель: 13%.

"Зеут" (Фейглин) – 7% (4-9%, 4%). Средний показатель: 6%.

"Хосэн ле-Исраэль" (Ганц, Яалон) – 5% (5-6%, 6%). Средний показатель: 6%.

ЦАЛАШ (Беннет, Шакед) – 3% (3-4%, 4%). Средний показатель: 4%.

"Кулану" (Кахлон) – 3% (3-4%, 4%). Средний показатель: 4%.

МЕРЕЦ – 1%.

Прочие партии набрали менее 1% голосов.

По нашим наблюдениям, наиболее заметным был "партийный онлайн-активизм" среди сторонников "Ликуда", "Еш Атид" и "Зеута". Однако попыток использования недопустимых методов "накрутки" зафиксировано не было.

По оценке политологов, голосование русскоязычных избирателей может определять до 17-18 из 120 депутатских мандатов в Кнессете. Таким образом, данная категория избирателей могла бы на сегодняшний день принести по пять-семь мандатов партиям НДИ и "Ликуд", три-четыре мандата – партии "Еш Атид", один-два мандата – блоку "Хосэн ле-Исраэль", один-два мандата – партии "Зеут", по одному мандату – партиям ЦАЛАШ и "Кулану". Другие партии и блоки, в том числе гипотетическая "новая русская партия", "целые русские мандаты" не получают. Подчеркнем, что речь идет о приблизительной и предварительной оценке.

Примечательно, что, судя по результатам нашего опроса, в случае создания блока Ганца, Яалона и Лапида ("Хосэн ле-Исраэль", ТЭЛЕМ, "Еш Атид"), такой блок получает примерно равное число "русских" голосов с партией "Ликуд" и с партией НДИ.

Респондентам был задан вопрос "Кого из перечисленных ниже лидеров вы предпочли бы видеть на посту премьер-министра Израиля?" Уверенно лидирует Биньямин Нетаниягу – 31%. Далее следуют: Яир Лапид – 16%, Авигдор Либерман – 14%, Исраэль Кац – 13%, Моше Фейглин – 6%, Бени Ганц – 6%, Гидеон Саар – 3%, Айелет Шакед – 2%, Моше Кахлон – 2%.

При этом 63% уверены, что после выборов премьер-министром станет Нетаниягу, 10% делают ставку на Лапида, 6% полагают, что главой правительства станет Ганц.

Первостепенными темами для нашей аудитории остаются: внешняя политика и безопасность (65%) и социально-экономические вопросы (56%).

Для 50% респондентов важно присутствие русскоязычных кандидатов в списке партии, за которую они хотели бы голосовать. Для 45% это значения не имеет.

Только 24% поддерживают идею создания "правительства национального единства" с участием правых, центристских и левых партий. Почти 60% однозначно выступают против.

40% опрошенных считают, что юридический советник правительства Авихай Мандельблит должен опубликовать решение по делам против Нетаниягу до выборов. 46% придерживаются противоположной точки зрения.





