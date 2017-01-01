1 января 2017 г.
последняя новость: 15:51
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:51 В роще а-Шалом в Иерусалиме обнаружено тело мужчины
15:33 В Хайфе 80-летний водитель вместе с машиной упал с высоты нескольких метров
15:20 Полиция рекомендует судить экс-главу канцелярии Биньямина Нетаниягу
13:31 Назначен новый посол Израиля в Беларуси
12:50 Найдено тело израильтянки, считавшейся пропавшей без вести в Стамбуле
11:22 Активисты "Ла Фамилия" в новогоднюю ночь "расписали" район стадиона Тедди
10:45 Опубликованы имена израильтянок, одна из которых была ранена, другая пропала в Стамбуле
10:10 Посольство Израиля в Турции: в клубе Reina в Стамбуле новый год отмечали четыре израильтянки
10:01 Читатели NEWSru.co.il поддерживают законопроект о Новом годе, но многие против ночного шума. Итоги опроса
09:28 Теракты в Израиле в 2016 году: 125 нападений, 17 погибших, рекордно низкое число ракетных обстрелов
В Израиле

Назначен новый посол Израиля в Беларуси

время публикации: 13:31 | последнее обновление: 13:42 блог версия для печати фото
Назначен новый посол Израиля в Беларуси

В воскресенье, 1 января, было объявлено имя нового посла Израиля в Минске. В этой должности утвержден Алон Шохам – профессиональный дипломат, уроженец Латвии, знающий русский язык.

Партия "Наш дом Израиль" приветствовала назначение нового посла в Беларуси, отметив особую роль министра обороны Авигдора Либермана и министра алии и абсорбции Софы Ландвер в сохранении израильского посольства в Минске. Напомним, что усилия по сохранению посольства Израиля в Минске предпринимал и депутат Кнессета от партии "Еш Атид" Константин Развозов.

В частности, министр Ландвер отметила, что продолжение работы посольства Израиля в Минске стало возможным лишь после того, как вопрос о его финансировании был решен между двумя министерства – иностранных дел и абсорбции (Точнее, организацией "Натив", контроль за работой которой находится в "руках" министра алии и абсорбции. Из бюджета "Натива" непосредственно ежегодно будут выделены 1.7 миллиона шекелей.)

В августе 2015 года стало известно о решении правительства Израиля закрыть посольство Израиля в Беларуси. В марте прошлого года было принято решение сохранить представительство Израиля в Минске, но было неизвестно, в каком именно формате и составе оно будет работать.

Напомним, что с 26 ноября 2015 года между Израилем и Беларусью действует безвизовый режим.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 декабря 2016 г.
МИД Израиля пытается предотвратить экстрадицию блогера Лапшина из Беларуси в Азербайджан
// NEWSru.co.il // В мире // 25 марта 2016 г.
МИД Белоруссии готов сохранить дипломатическое присутствие в Израиле
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 марта 2016 г.
Отменено решение о закрытии посольства Израиля в Минске
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 марта 2016 г.
МИД Израиля: "Принято принципиальное решение сохранить представительство Израиля в Беларуси"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 марта 2016 г.
Работу посольства Беларуси в Тель-Авиве свернут к лету, если Израиль не изменит решение







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 1 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017