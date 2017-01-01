Назначен новый посол Израиля в Беларуси

В воскресенье, 1 января, было объявлено имя нового посла Израиля в Минске. В этой должности утвержден Алон Шохам – профессиональный дипломат, уроженец Латвии, знающий русский язык.

Партия "Наш дом Израиль" приветствовала назначение нового посла в Беларуси, отметив особую роль министра обороны Авигдора Либермана и министра алии и абсорбции Софы Ландвер в сохранении израильского посольства в Минске. Напомним, что усилия по сохранению посольства Израиля в Минске предпринимал и депутат Кнессета от партии "Еш Атид" Константин Развозов.

В частности, министр Ландвер отметила, что продолжение работы посольства Израиля в Минске стало возможным лишь после того, как вопрос о его финансировании был решен между двумя министерства – иностранных дел и абсорбции (Точнее, организацией "Натив", контроль за работой которой находится в "руках" министра алии и абсорбции. Из бюджета "Натива" непосредственно ежегодно будут выделены 1.7 миллиона шекелей.)

В августе 2015 года стало известно о решении правительства Израиля закрыть посольство Израиля в Беларуси. В марте прошлого года было принято решение сохранить представительство Израиля в Минске, но было неизвестно, в каком именно формате и составе оно будет работать.

Напомним, что с 26 ноября 2015 года между Израилем и Беларусью действует безвизовый режим.





