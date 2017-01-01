Военно-политический кабинет решил не передавать тела боевиков ХАМАС родственникам

В воскресенье, 1 января, состоялось заседание военно-политический кабинета, на котором обсуждались возможные пути возвращения тел погибших бойцов ЦАХАЛа и освобождения гражданских лиц, удерживаемых в секторе Газа.

Пресс-служба главы правительства сообщает, что члены кабинета приняли единогласное решение, касающееся программы действий по продвижению этого вопроса. При этом подробности программы не разглашаются.

Кабинет также обсудил тактику, которой будет придерживаться Израиль в отношении тел террористов ХАМАСа, ликвидированных при осуществлении терактов. В ходе обсуждения было принято решение, что тела не будут передаваться родственникам, а будут захоронены Израилем на местах, выделенных для захоронения террористов.



