1 января 2017 г.
последняя новость: 20:22
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:22 Скончался экс-министр юстиции Яаков Неэман
20:02 Соседи погибшей семьи в Иерусалиме утверждают, что видели висевшее в петле тело
19:41 Военно-политический кабинет решил не передавать тела боевиков ХАМАС родственникам
18:09 В Реховоте ножом ранен мужчина
17:05 В результате пожара в многоквартирном доме в Иерусалиме погибли женщина и четверо детей
16:35 Жители Хайфы и ее пригородов жалуются на странный запах от воды из-под крана
15:51 В роще а-Шалом в Иерусалиме обнаружено тело мужчины
15:33 В Хайфе 80-летний водитель вместе с машиной упал с высоты нескольких метров
15:20 Полиция рекомендует судить экс-главу канцелярии Биньямина Нетаниягу
13:31 Назначен новый посол Израиля в Беларуси
В Израиле

Военно-политический кабинет решил не передавать тела боевиков ХАМАС родственникам

время публикации: 19:41 | последнее обновление: 19:41 блог версия для печати фото
Военно-политический кабинет решил не передавать тела боевиков ХАМАС родственникам

В воскресенье, 1 января, состоялось заседание военно-политический кабинета, на котором обсуждались возможные пути возвращения тел погибших бойцов ЦАХАЛа и освобождения гражданских лиц, удерживаемых в секторе Газа.

Пресс-служба главы правительства сообщает, что члены кабинета приняли единогласное решение, касающееся программы действий по продвижению этого вопроса. При этом подробности программы не разглашаются.

Кабинет также обсудил тактику, которой будет придерживаться Израиль в отношении тел террористов ХАМАСа, ликвидированных при осуществлении терактов. В ходе обсуждения было принято решение, что тела не будут передаваться родственникам, а будут захоронены Израилем на местах, выделенных для захоронения террористов.

- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2016 г.
Нетаниягу запретил министрам посещать страны, поддержавшие антиизраильскую резолюцию
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 декабря 2016 г.
В СБ ООН отложено голосование по антиизраильской резолюции
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 декабря 2016 г.
Комиссия по делам военно-политического кабинета представила свои рекомендации
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 ноября 2016 г.
Кахлон вынудил коалицию отложить голосование по закону о легализации форпостов







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 1 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017