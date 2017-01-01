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В Израиле

Жители Хайфы и ее пригородов жалуются на странный запах от воды из-под крана

время публикации: 16:35 | последнее обновление: 16:51 блог версия для печати фото
Жители Хайфы и ее пригородов жалуются на странный запах воды из-под крана

Радиостанция "Решет Бет" передала, что в течение нескольких последних дней жители Хайфы и ее пригородов жалуются на странный запах от воды из-под крана.

В новостном выпуске радиостанции объяснялось, что из-за работ по усовершенствованию инфраструктуры, которые проводятся на опреснительном заводе в Хадере, водная компания "Мекорот" подает в Хайфу и ее пригороды воду из озера Кинерет, предварительно добавляя в нее хлор.

В компании "Мекорот" утверждают, что вода, подаваемая в Хайфу, соответствуют установленным стандартом. Однако ввиду поступающих жалоб компания уменьшила хлорирование воды.

Радиостанция "Решет Бет" сообщила, что изменения потребители ощутят только во второй половине дня. Работы на опреснительном заводе в Хадере планируется закончить в конце текущей недели, после чего возобновится подача вода с опреснительной установки.



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