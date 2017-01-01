В результате пожара в многоквартирном доме в Иерусалиме погибли женщина и четверо детей

В воскресенье, 1 января, на пятом этаже многоквартирного дома на проспекте Дерех Хеврон в Иерусалиме произошел пожар.

Сотрудники пожарной службы сообщили, что в горящей квартире были обнаружены тела пятерых человек: 36-летней женщины и четырех ее дочерей.

Радиостанция "Решет Бет" передает, что погибли две 12-летние девочки, их 7-летняя сестра, и двухгодовалый ребенок.

Представители полиции сообщили в эфире "Решет Бет", что следственные органы проверяют связь между гибелью женщины и ее детей с произошедшим в квартире пожаром.

Следствие проверяет версию, согласно которой женщина убила своих детей, а затем покончила с собой.

По словам сотрудников пожарной службы, после того, как они выломали дверь в квартиру, они обнаружили источник возгорания в одной из комнат. Дым также не был достаточно густым, чтобы, по словам пожарных, привести к настолько трагическим последствиям.

"Решет Бет" передает, что на месте пожара работают сотрудники социальных служб и психологи, которые беседуют с прибывающими на место трагедии родственниками погибших.

В репортаже радиостанции отмечалось, что трагедия произошла в комплексе дорогостоящих домов на проспекте Дерех Хеврон. По словам соседей, муж женщины имеет собственный успешный бизнес, и вряд ли причиной трагедии стали финансовые трудности.





