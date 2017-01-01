СМИ: готовится закон о предоставлении юридического иммунитета главе правительства

По информации сайта Maariv, депутат Кнессета от "Ликуда", глава парламентской комиссии по внутренним делам Давид Амсалем 2 января намерен подать законопроект, запрещающий уголовные расследования против главы правительства, когда в его отношении имеются "недостаточно серьезные" подозрения. Незначительными правонарушениями, в частности, считается получение незаконных подарков или нарушение общественного доверия.

Автор законопроекта отмечает, что в последние годы было несколько случаев, когда предметами уголовного расследования становились нарушения, совершенные политиком еще до вступления в должность главы правительства. Давид Амсалем полагает, что нельзя допускать ситуации, при которой страной руководят следственные органы.

Вместе с тем, депутат предлагает не представлять иммунитет главе правительства, когда речь идет о серьезных подозрениях, например, когда существуют подозрения на преступления в области безопасности или в сексуальных преступлениях, а также нарушениях, связанных с наркотиками и насилием.

Сайт Ynet отмечает, что законопроект, даже если будет поддержан депутатами, не будет распространяться на действующего главу правительства Биньямина Нетаниягу.

Вместе с тем, сайт "Мако", сообщил 1 января, что между полицией и канцелярией главы правительства согласованы дата, когда Биньямин Нетаниягу будет приглашен для беседы со следователями под подписку об ответственности за дачу ложных показаний. По данным этого издания, встреча со следователями состоится уже 2 января. Допрос будет проходить не в полиции, а в доме семьи Нетаниягу.