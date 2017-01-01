Найдено тело израильтянки, считавшейся пропавшей без вести в Стамбуле

Министерство внутренних дел Турции сообщило, что найдено тело гражданки Израиля, 19-летней Лиан Захар Насер, из арабского города Тира, считавшейся пропавшей без вести после теракта в ночном клубе в Стамбуле.

Ранее поступила информация, что Лиан была найдена в одной из стамбульских больниц. Но позже стало известно, что речь идет об идентификации тела.

Ранее сообщалось, что ранения средней тяжести получила Мельбад Захар Насер, также из Тиры.

По данным посольства Израиля в Турции, в ночь на воскресенье, 1 января, в ночном клубе Reina в Стамбуле находились четыре гражданки Израиля. Одна из них, 18-летняя девушка, была ранена в результате террористического нападения. Ее состояние от средней тяжести до тяжелого. Еще одной израильтянке потребовалась медицинская помощь для выведения из состояния нервного шока. Одна израильтянка считалась пропавшей без вести, но позже нашли ее тело. Четвертая не пострадала и дала показания в полиции.

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Примерно в час ночи террорист, переодетый Санта-Клаусом, ворвался в помещение ночного клуба Reina в Стамбуле и открыл беспорядочную стрельбу. В результате теракта убиты не менее 39 человек, около 70 получили ранения. По данным турецких властей, среди жертв не менее 16 иностранцев (видимо, их больше, так как пока опознан 21 погибший).

По заявлению губернатора Стамбула Васила Шахина, нападавший, вооруженный автоматом Калашникова, застрелил двух человек - охранника и невооруженного посетителя, находившихся у входа в ночной клуб. Шахин охарактеризовал происшествие как теракт.

На момент нападения в клубе находились примерно 500 человек. После теракта нападавший забаррикадировался в туалете клуба. Рано утром 1 января турецкие СМИ со ссылкой на полицию Стамбула сообщили, что террорист, совершивший вооруженное нападение на ночной клуб Reina, ликвидирован. Но МВД Турции опровергло эти сведения

По сообщению свидетелей происшествия, многие люди, находившиеся в клубе, прыгали в воду пролива Босфор, пытаясь скрыться от огня террориста. Полиция и спасатели помогли этим людям выбраться из воды. На месте теракта находятся усиленные наряды полиции и бригады скорой помощи. Медики оказали первую помощь пострадавшим и доставили их в больницы Стамбула. Район теракта оцеплен из опасения перед возможностью наличия там взрывных устройств.

По информации агентства Reuters, накануне была получена информация о готовящемся теракте в ночном клубе Reina. На фоне этого предупреждения была усилена охрана клуба, однако террорист сумел беспрепятственно проникнуть в помещение.

Клуб Reina, расположенный в квартале Бешикташ, является одним из наиболее известных развлекательных мест в Стамбуле, и он очень популярен среди зарубежных туристов.

Президент США Барак Обама распорядился предоставить Турции любую посильную помощь в связи с терактом в Стамбуле.





