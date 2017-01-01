1 января 2017 г.
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Отчет МАДА о новогодней ночи в Израиле: оказана помощь 83 пьяным и 75 пострадавшим в драках и ДТП

время публикации: 07:10 | последнее обновление: 09:54 блог версия для печати фото
Отчет МАДА о новогодней ночи в Израиле: оказана помощь 83 пьяным и 75 пострадавшим в драках и ДТП

Служба скорой медицинской помощи "Маген Давид Адом" опубликовала данные о событиях, происшедших в ночь на 1 января в Израиле.

Согласно сведениям, переданным в СМИ, минувшей ночью медики МАДА оказали помощь 83 подросткам и взрослым людям, находившимся в состоянии сильного алкогольного опьянения. В общей сложности, в больницы были доставлены 16 человек, пострадавших в результате падения.

В том числе была оказана необходимая медицинская помощь 33-летнему мужчине, упавшему с 10-го этажа на 9-й в Ашдоде. По счастливой случайности, он не упал с высоты 10-го этажа на землю.

Была оказана помощь 40 пострадавшим вследствие инцидентов с применением насилия. В частности, госпитализированы трое мужчин, получивших ножевые ранения: в Бат-Яме был ранен ножом мужчина примерно 30 лет, в Хайфе – молодой человек примерно 20 лет, в Ашдоде – юноша 19 лет.

В результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 35 человек. На 98-й трассе, между населенными пунктами Буката и Масада (Голанские высоты) перевернулся автомобиль, в результате этого ДТП погиб 23-летний мужчина.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 января 2017 г.
На Голанских высотах перевернулся автомобиль, водитель погиб







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