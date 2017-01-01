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В Израиле

МИД Израиля: среди раненых в результате теракта в Стамбуле есть израильтянка

время публикации: 08:06 | последнее обновление: 08:12 блог версия для печати фото
МИД Израиля: среди раненых в результате теракта в Стамбуле есть израильтянка

Утром в воскресенье, 1 января, министерство иностранных дел Израиля сообщило, что среди 69 раненых в результате теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле есть, по меньшей мере, одна израильтянка. Она госпитализирована с ранением средней тяжести.

По данным МВД Турции, в результате теракта погибли не менее 39 человек. Среди убитых не менее 16 иностранцев (всего пока опознан 21 погибший).

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Как сообщалось ранее, в новогоднюю ночь террорист, переодетый Санта-Клаусом и вооруженный автоматом Калашникова, ворвался в помещение ночного клуба Reina в Стамбуле и открыл беспорядочную стрельбу.

На момент нападения в клубе находились примерно 500 человек. После теракта нападавший забаррикадировался в туалете клуба. Рано утром 1 января поступила информация о том, что террорист ликвидирован, но МВД Турции опровергло эти сведения, заявив, что розыски террориста или террористов продолжаются.

По сообщению свидетелей происшествия, многие люди, находившиеся в клубе, прыгали в воду пролива Босфор, пытаясь скрыться от огня террориста. Полиция и спасатели помогли этим людям выбраться из воды. По информации агентства Reuters, накануне была получена информация о готовящемся теракте в ночном клубе Reina. На фоне этого предупреждения была усилена охрана клуба, однако террорист сумел беспрепятственно проникнуть в помещение.

Клуб Reina, расположенный в квартале Бешикташ, является одним из наиболее известных развлекательных мест в Стамбуле, и он очень популярен среди зарубежных туристов.



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