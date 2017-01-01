Опубликованы имена израильтянок, одна из которых была ранена, другая пропала в Стамбуле

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало имена израильтянки, считающейся пропавшей без вести после теракта в Стамбуле, и израильтянки, раненой в результате этого нападения.

Пропала без вести Лиан Захар Насер, из арабского города Тира.

Ранения средней тяжести получила Мельбад Захар Насер, также из Тиры.

Обеим девушкам 18-19 лет. Очевидно, они родственницы.

По данным посольства Израиля в Турции, в ночь на воскресенье, 1 января, в ночном клубе Reina в Стамбуле находились четыре гражданки Израиля. Одна из них, 18-летняя девушка, была ранена в результате террористического нападения. Ее состояние от средней тяжести до тяжелого. Еще одной израильтянке потребовалась медицинская помощь для выведения из состояния нервного шока. Одна израильтянка на данный момент считается пропавшей без вести. Четвертая не пострадала и дала показания в полиции.

По данным МВД Турции, в результате теракта погибли не менее 39 человек. Среди убитых не менее 16 иностранцев (всего пока опознан 21 погибший).

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Как сообщалось ранее, в новогоднюю ночь террорист, переодетый Санта-Клаусом и вооруженный автоматом Калашникова, ворвался в помещение ночного клуба Reina в Стамбуле и открыл беспорядочную стрельбу.

На момент нападения в клубе находились примерно 500 человек. После теракта нападавший забаррикадировался в туалете клуба. Рано утром 1 января поступила информация о том, что террорист ликвидирован, но МВД Турции опровергло эти сведения, заявив, что розыски террориста или террористов продолжаются.

По сообщению свидетелей происшествия, многие люди, находившиеся в клубе, прыгали в воду пролива Босфор, пытаясь скрыться от огня террориста. Полиция и спасатели помогли этим людям выбраться из воды. По информации агентства Reuters, накануне была получена информация о готовящемся теракте в ночном клубе Reina. На фоне этого предупреждения была усилена охрана клуба, однако террорист сумел беспрепятственно проникнуть в помещение.

Клуб Reina, расположенный в квартале Бешикташ, является одним из наиболее известных развлекательных мест в Стамбуле, и он очень популярен среди зарубежных туристов.





