1 января 2017 г.
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Скончался экс-министр юстиции Яаков Неэман

время публикации: 20:22 | последнее обновление: 20:22 блог версия для печати фото
Скончался экс-министр юстиции Яаков Неэман

На 78 году жизни скончался бывший министр юстиции профессор Яаков Неэман. На протяжении нескольких лет он боролся с неизлечимой болезнью.

Профессор Яаков Неэман родился в Тель-Авиве 16 сентября 1939 года. Проходил армейскую службу в Голани, являлся капитаном запаса. После демобилизации поступил на юридический факультет Иерусалимского университета, который закончил с отличием, после чего поступил в Нью-Йоркский университет, где в 1969 году получил степень доктора юриспруденции.

Преподавал в университетах Израиля и США. Вместе с компаньонами создал юридическую фирму "Герцог, Фокс и Неэман". Входил в состав Совета директоров ипотечного банка "Тфахот", был гендиректором министерства финансов Израиля, входил в совет директоров компании "Эль-Аль".

В первом правительства Биньямина Нетаниягу в 1996 году был назначен на пост министра юстиции. В тот же день журналист Йоав Ицхак подал судебный иск против этого назначения. На следующий день юридический советник правительства Михаэль Бен Яир отдает распоряжение о полицейской проверке дела Неэмана. 8 августа 1996 года полиция начинает расследование по подозрению Яакова Неэмана в лжесвидетельстве. В тот же день Неэман подает в отставку. В мае 1997 года суд снимает все обвинения с Неэмана, и 9 июля того же года его назначают на пост министра финансов Израиля. Будучи последователем жесткой монетарной политики, Неэман подвергался критике со стороны других министров правительства. В 1998 году, Неэман подает в отставку и возвращается к адвокатской практике.

После выборов в Кнессет 18-го созыва, Неэман принимает предложение Нетаньяху занять пост министра юстиции.

По материалам Wikipedia

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