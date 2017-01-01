Читатели NEWSru.co.il поддерживают законопроект о Новом годе, но многие против ночного шума. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос, в рамках которого выяснялось, как отмечают наступление нового календарного года русскоязычные израильтяне. В опросе, который проводился с 30 декабря по 1 января, приняли участие 2.239 респондентов (2.050 из них ответили на все 18 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Проведенный опрос показал, что 89% наших читателей, проживающих в Израиле, празднуют Новый год.

30,5% участников опроса 1 января вышли на работу (1 января 2014-го таких было 45%).

Более 57% респондентов сказали, что устанавливают дома "елку" накануне Нового года. Как правило, это – искусственная елка. Но некоторые наши читатели проявляют изобретательность, чтобы поставить дома на Новый год "настоящее дерево". Лишь 9% самостоятельно изготавливают новогодние украшения.

27% убирают елку в течение первой недели после Нового года, более 42% – в течение месяца после Нового года. 4% признали, что зачастую не убирают елку несколько месяцев.

82,5% участников этого опроса заявили, что поддерживают законопроект Константина Развозова, предлагающего признать Новый год в Израиле официальным праздником. При этом только 44,5% поддержали один из пунктов этого законопроекта, согласно которому в Новый год надо разрешить шуметь до утра – так же, как на День независимости, День Иерусалима, Пурим и Мимуну.

29% опрошенных считают, что в любые дни надо запретить шуметь в жилых кварталах после 23:00, шум по ночам допустим только там, где нет жилых домов (в промзонах, в залах торжеств, в лесу и т.п.). 20,5% полагают, что в праздники можно разрешить шуметь в жилых кварталах до полуночи, но не позже. 3,5% заявили: "Надо оставить все, как есть: шум по ночам должен быть разрешен только на День независимости, День Иерусалима, Пурим и Мимуну".

78% праздновали Новый год с родственниками, 33% – с друзьями, и лишь 1% отмечали этот праздник со случайными знакомыми.

Подавляющее большинство респондентов (70%) встречали этот Новый год дома. Абсолютное большинство (85%) праздновали в Израиле.

Участникам опроса было предложено рассказать, что по их мнению обязательно должно быть на столе на Новый год. Чаще всего давались такие ответы: 1) шампанское (79,5%), 2) салат "Оливье" (66%), торт (57%), икра (56%) и холодец (46%). Лишь 10,5% считают, что стол во время празднования должен быть украшен цветами.

72,5% обычно смотрят телевизор в новогоднюю ночь. При этом 68% отдают предпочтение российским телеканалам, которые готовят специальные передачи и подборки кинофильмов к этому празднику. 27% сказали, что смотрят в ночь на Новый год и русскоязычный 9-й канал израильского ТВ.

Многие наши читатели продолжают следить за новостями и в новогоднюю ночь (44% – иногда, 9% – часто, 17% – всегда).

Большинство наших читателей, которые водят автомобиль, не садятся за руль в новогоднюю ночь после употребления спиртных напитков.

Большинство (66%) после празднования укладываются спать от полуночи до 3 часов ночи.

В декабре-январе, помимо Нового года, наши читатели отмечают Хануку (66%).





