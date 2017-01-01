Прогноз погоды на 1 января: прохладно, временами слабые дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 1 января, будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха немного выше, чем вчера. Временами слабые дожди на севере и на побережье Средиземного моря. Возможен слабый снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 6-11 градусов, в Тель-Авиве – 9-16, в Хайфе – 8-14, в Эйлате – 8-20. В Беэр-Шеве – 4-16, в Мицпе-Рамоне – 4-13, на побережье Мертвого моря – 12-21, в Ашкелоне – 10-17, в Ариэле – 5-12, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-16, на Голанских высотах – 5-13.

Температура воды в Средиземном море – 19 градусов, высота волн – 100-180 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В понедельник дожди усилятся, будет очень холодно, снегопад на Хермоне и на других вершинах Голанских высот. Во вторник-среду ожидается переменная облачность, временами слабые дожди на севере и в центре, снегопад на Хермоне.