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Полиция рекомендует судить экс-главу канцелярии Биньямина Нетаниягу

время публикации: 15:20 | последнее обновление: 15:20 блог версия для печати фото
Полиция рекомендует судить экс-главу канцелярии Биньямина Нетаниягу

В воскресенье, 1 января, полиция сообщила, что имеется достаточная доказательная база для того, чтобы передать в суд дело против Галя Шефера, бывшего главы канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Об этом сообщила радиостанция "Решет Бет".

Расследование против Шефера было начато около двух месяцев назад после того, как известная актриса, имя которой не называется, подала жалобу в полицию на сексуальные домогательства.

Женщина утверждала, что около трех месяцев назад ее пригласили выступить на конференции, в которой принимал участие подозреваемый. После мероприятия мужчина предложил подвезти ее до дома, поскольку они проживают в одном городе.

По словам подательницы жалобы, в машине чиновник, севший вместе с ней на заднее сиденье, "накачал ее алкоголем", прикасался к ней против ее воли, а затем заставил подняться к нему в квартиру, в которой находились посторонние люди, и выступать перед ними.

Во время описанных событий Галь Шефер уже не занимал значимых должностей, и не работал в канцелярии Нетаниягу.

Гиль Шефер занимал различные должности в канцелярии главы правительства, начиная с 2009 года. В 2013 году он подал в отставку, и в настоящий момент работает в сфере частного бизнеса, а также является почетным консулом Японии в Израиле.

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