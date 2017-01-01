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В Израиле

Активисты "Ла Фамилия" в новогоднюю ночь "расписали" район стадиона Тедди

время публикации: 11:22 | последнее обновление: 11:22 блог версия для печати фото
Активисты "Ла Фамилия" в новогоднюю ночь "расписали" район стадиона Тедди

В новогоднюю ночь в районе стадиона Тедди в Иерусалиме появились граффити и надписи, оставленные активистами организации "Ла Фамилия", связанной в клубом "Бейтар", сообщает пресс-служба полиции.

Изображения были оставлены на стенах и на дорожных знаках.

По данному факту начато полицейское расследование.

Напомним, что минувшим летом были задержаны десятки активистов "Ла Фамилия", которые подозревались в нескольких эпизодах насильственных действий и использовании пиротехнических средств на территорию футбольных стадионов. Некоторые из задержанных также подозревались в торговле наркотиками. Задержания стали возможны благодаря работе тайного агента полиции, действовавшего в среде "Ла Фамилии".

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