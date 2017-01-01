Соседи погибшей семьи в Иерусалиме утверждают, что видели висевшее в петле тело

Сайт Ynet приводит слова одного из свидетелей пожара в престижном доме на проспекте Дерех Хеврон в Иерусалиме, которые подкрепляют подозрения полиции, что речь идет об убийстве детей и самоубийстве.

По словам свидетеля, он видел на балконе горящей квартиры висевшее в петле тело женщины.

Отметим, что сотрудники пожарной службы сообщили, что тело матери было обнаружено лежащим на полу. Дети были заперты в горящей комнате.

Вместе с тем, мэрия Иерусалима сообщила, что семья, в которой произошла трагедия, не состояла на учете социальных служб. В мэрии также отметили, что около трех месяцев назад женщина по телефону обратилась в социальную службу по месту жительства. Она интересовалась услугами няни для маленького ребенка. Ей сказали, что социальные службы подобные услуги не оказывают. Женщине было предложено прийти на встречу с социальным работником, чтобы обсудить возможные варианты помощи. Однако женщина больше в соцслужбу не обращалась.

По данным 1-го канала ИТВ, трагедия произошла в семье репатриантов из Франции. В Израиль они переехали 13 лет назад. Недавно женщина потеряла работу.