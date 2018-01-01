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В Израиле

Найдена печать правителя Иерусалима, датируемая периодом Первого Храма

время публикации: 10:33 | последнее обновление: 10:52 блог версия для печати фото
Найдена печать правителя Иерусалима, датируемая периодом Первого Храма
Найдена печать правителя Иерусалима, датируемая периодом Первого Храма
Нир Баркат
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В понедельник, 1 января, Управление древностей Израиля анонсировало уникальную находку: в ходе раскопок около Стены Плача была найдена уникальная глиняная печать, принадлежавшая правителю Иерусалима 2700 лет назад.

Печать представляет собой глиняный овал (13х15 мм) толщиной 2-3 мм, на котором выдавлены изображения двух мужчин в длинной полосатой одежде, приветствующих друг друга поднятыми руками.

Надпись на печати была расшифрована учеными как "принадлежит правителю Иерусалима".

По оценке археологов, эта находка датируется VII-VI веками до н.э., то есть поздним периодом Первого Храма. В Управлении древностей отмечают, что "правители Иерусалима" (другие варианты перевода – градоначальники, губернаторы) дважды упомянуты в Торе. Так именуют Иеошуа, правившего Иерусалимом в царствование Езекии (VIII век до н.э), и Маасея, правившего Иерусалимом в царствование Иосии (VII век до н.э).

Обнаружил печать археолог Шимон Коэн во время просеивания почвы на руинах строения, датируемого поздним периодом Первого Храма. Это строение находилось примерно в 100 метрах к западу от западной стены Храма (Стены Плача). В нем, очевидно, могли жить высокопоставленные чиновники.

Не факт, что печать принадлежала одному из правителей Иерусалима. Скорее ею владел один из уважаемых жителей города, получивший ее от градоначальника в качестве символа дружбы или сувенира. Такие печати могли использовать и в качестве пломб на товарах. Другая версия: речь идет о печати (булле) для запечатывания писем. Ранее археологи находили десятки подобных булл периода Первого храма, но никогда до сих пор на них не обнаруживали надписи о принадлежности правителю Иерусалима.

Уникальная находка была показана нынешнему мэру Иерусалима Ниру Баркату.



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