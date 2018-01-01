Законы, указы и реформы, вступающие в силу с 1 января 2018 года

Редакция NEWSru.co.il публикует традиционный обзор законов, указов и реформ, вступающих в силу в новом году и влияющих на различные сферы жизни израильтян.

Страхование

С 1 января 2018 года прекращают действовать коллективные страховые полисы по санитарному уходу. По согласованию с профсоюзами министерство финансов и управлением по надзору над рынком страхования разрешили лицам в возрасте 55 лет и старше, ранее застрахованным в рамках подобных полисов, присоединиться на льготных условиях, без медицинской проверки и без периода ожидания, к страховому полису по санитарному уходу, предлагаемому одной из больничных касс. Присоединиться можно будет до конца июля 2018 года.

Пенсии

Пенсионные выплаты мужчинам, вышедшим на пенсию после 1 января 2018 года, будут снижены на 0,6%. Причиной снижения стала публикация новых таблиц заболеваемости и смертности, учитывающих данные о росте средней продолжительности жизни за последние пять лет. Кроме того, стоимость страхового покрытия на случай смерти снизится на 25-30%, а на случай инвалидности – вырастет на 90-130%. Пенсионные выплаты женщинам на текущий момент останутся без изменений.

С 1 января 2018 года налоговое управление будет раз в год передавать в управление судебных исполнителей список индивидуальных предпринимателей, не отчисляющих пенсионные накопления в соответствии с законом. Нарушителей ждет штраф в размере 500 шекелей. Предпринимателей, отчислявших сумму ниже минимальной установленной законом, уведомят о необходимости восполнить отчисления.

С января 2018 года вводится единый стандартный устав пенсионных фондов.

Выплаты ветеранам Второй Мировой войны, являющимся гражданами России

1 января 2018 года вступит в силу указ "О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий ветеранов Великой отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в государстве Израиль". Денежные выплаты в размере от 500 до 1.000 рублей (это около 30 и 60 шекелей) будут получать участники партизанских отрядов, узники концлагерей, сотрудники военных предприятий, корреспонденты военных СМИ, вдовы военнослужащих, а также награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Размер пособий будет рассчитываться в зависимости от категории граждан.

Пособие по старости и социальная надбавка

В рамках реформы пособия по старости, утвержденной в 2016 году, с января 2018 года стаж работы в Израиле начнет засчитываться с девятого года. Лицам, проработавшим в Израиле более 9 лет и не получающим социальную надбавку, это позволит получить 2% прибавки к пособию по старости (31 шекель в месяц). В 2019 году стаж начнет засчитываться с пятого года, а в 2020 году – с первого года.

Социальная надбавка к пособию по старости увеличится на 70 шекелей в месяц, а пособие на съем жилья для получателей соцнадбавки – на 80 шекелей (в 2019 году – еще на 50 шекелей в месяц).

Налоги

Налог на прибыль снизится с 24% до 23%

С 1 января возобновляется программа явки с повинной, позволяющая уведомить налоговое управление о скрытых налогах, получив защиту от уголовного преследования. Под программу не подпадают доходы, полученные от криминальной деятельности. Кроме того, явка с повинной может быть оформлена только в случае, если по поводу явившегося в управлении еще не была начата проверка. Программа будет действовать до конца 2019 года. 1 января вступит в силу участие Израиля в международной конвенции по борьбе с налоговым планированием, направленной против деятельности глобальных корпораций по минимизации налогообложения.

Трудовые отношения

После подписания соответствующего указа министром социального обеспечения Хаимом Кацем длительность стандартной рабочей недели снизится до 42 часов, сократившись на 1 час в частном секторе и на 0,5 часа в общественном секторе. Сокращение рабочей недели означает повышение минимальной почасовой зарплаты с 28,49 шекеля до 29,12 шекеля.

1 января вступает в силу закон Бецалеля Смотрича, согласно которому работника, потерявших ребенка и достигшего пенсионного возраста, запрещено отправлять на пенсию против его желания в течение 4 лет после достижения им пенсионного возраста. Запрет действует в случае, если работник проработал на последнем месте работы не менее 7 лет, и если в штате компании, в которой он работает, не менее 25 сотрудников. Запрет не распространяется на летчиков, пожарных, полицейских и сотрудников служб безопасности.

ЦАХАЛ

Военнослужащие частей маневренного авангарда получат карты предоплаты на сумму 1.000 шекелей (в два приема) для оплаты посещения развлекательных заведений, кинотеатров, ресторанов и магазинов спортивной одежды.

Электричество

С 1 января тарифы на электроэнергию будут снижены на 2,3% до 54 агорот за киловатт/час.

Автомобили и транспорт

Начиная с 1 января 2018 года, все новые транспортные средства, которые будут импортированы в Израиль, в обязательном порядке должны быть оснащены системами предупреждения ДТП.

С января 2018 года срок хранения импортируемых автомобилей в морском порту будет ограничен 3 месяцами, а не годом с момента доставки.

Также с 1 февраля 2018 года вступит в силу запрет на въезд в Хайфу транспортных средств весом более 3,5 тонн стандарта Euro 4 и ниже, на которых не установлен специальный фильтр для сокращения выхлопов. В 2019 году запрет будет распространен и на легкие транспортные средства стандарта 4 и ниже. Штраф за нарушение составит 500 шекелей для частного автомобиля и 1.000 шекелей для корпоративного.

Техника безопасности

С 1-го января вступают в силу новые инструкции, предусматривающие персональную ответственность строительных подрядчиков и финансовые санкции за нарушения техники безопасности на строительных объектах. Согласно инструкциям, размер штрафа для подрядчика составит до 35 тысяч шекелей за каждое нарушение. Генеральный директор компании, не позаботившийся об устранении нарушения, будет оштрафован на сумму до 9 тысяч шекелей.

Образование

1 января вступит в силу реформа экзаменов государственного центра тестирования и аттестации, проводящего психометрические экзамены, тесты АМИР и ЯЭЛь. В рамках реформы количество дат проведения экзаменов сокращено с пяти до четырех (отменены экзамены в феврале), экзамены на иврите и на арабском будут проводиться во все четыре даты, отменен запрет на повторное тестирование в ближайшую дату в случае получения неудовлетворительной оценки, психометрические экзамены на русском и французском, а также в комбинированном варианте, будут проводиться дважды в год – в марте/апреле и в июле на обычных условиях, экзамен на испанском будет проводиться только в июле, экзамены на других языках будут проводиться время от времени в соответствии со спросом.

Медицина

В январе 2018 года вступит в силу соглашение о добавке 121 ставки медсестры в отделениях недоношенных детей в государственных больницах. Количество детей на одну медсестру должно сократиться с 4-5 до двух.

Бесплатное стоматологическое лечение детей будет распространяться на подростков в возрасте 16 лет.

Государственное финансирование

Министерство культуры и спорта изменило условия подачи заявок на получение финансирования театрами, музеями и другими организациями в сфере культуры и искусства. Министерство социального обеспечения изменило критерии получения финансирования организаций, занимающихся раздачей продуктовых наборов нуждающимся. Оба изменения вступают в силу с 1 января 2018 года.

Риэлторы

С 1 января стоимость лицензии риэлтора снизится с 484 шекелей до 361 шекеля, а для резервистов ЦАХАЛа – до 180 шекелей.

Обзор подготовил Михаил Шафранов, редактор раздела "Экономика" NEWSru.co.il





