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В Израиле

Распад "Сионистского лагеря": Габай объявил о расторжении союза с Ливни

время публикации: 11:41 | последнее обновление: 12:34 блог версия для печати фото
Ави Габай и Ципи Ливни. 1 января 2019 года
Ицхак Герцог, Ципи Ливни и Ави Габай. 17 июля 2017 года
Ицхак Герцог и Ципи Ливни. 10 декабря 2014 года

Во вторник, 1 января, на заседании парламентской фракции "Сионистский лагерь" Ави Габай неожиданно для всех объявил о расторжении союза с движением "А-Тнуа" под председательством Ципи Ливни.

По словам Габая, он пришел к выводу, что этот союз не увеличивает шансы левоцентристского лагеря на победу на выборах в Кнессет 21-го созыва.

Депутат Кнессета Йоэль Хасон ("А-Тнуа") заявил, что Габай изначально не был готов на честный союз с паритетным представительством двух партий и предпочел возвращение "Аводы" в нишу маленькой секторальной партии.

В окружении Габая говорят, что он потерял доверие к Ливни на фоне ее заявлений о необходимости создания крупных политических блоков.

Ципи Ливни, в свою очередь, заявила: "Я благодарю всех, кто нас поддерживает. Очень хорошо, что все сомнения остались позади и можно сфокусироваться на главной в данный момент национальной задаче – победе на выборах".

Согласно действующему законодательству, у Ципи Ливни есть три возможности: она может баллотироваться во главе "А-Тнуа", может попытаться составить группу из 8 депутатов (треть нынешней фракции) и в качестве блока присоединиться к одной из партий, баллотирующихся в Кнессет, и может подать в отставку из парламента и баллотироваться самостоятельно в составе другой партии. В политической системе полагают, что наиболее высока вероятность третьего варианта.

Глава правительства и председатель партии "Ликуд" Биньямин Нетаниягу так прокомментировал происшедшее: "Я не вмешиваюсь в то, как левые делят голоса своих избирателей. Мне важно, чтобы правый лагерь создал и следующее правительство и продолжил вести вперед государство Израиль. Для этого надо голосовать только за "Ликуд"".

Напомним, что блок "Сионистский лагерь" ("Авода"+"А-Тнуа") был сформирован в декабре 2014 года перед выборами в Кнессет 20-го созыва. Целью было создание крупного левоцентристского блока, который смог бы возглавить 34-е правительство. На выборах блок "Сионистский лагерь", на тот момент под председательством Ицхака Герцога и Ципи Ливни, получил 24 мандата, заняв второе место, уступив партии "Ликуд", получившей 30 мандатов. В июле 2017 победу на праймериз в "Аводе" одержал Ави Габай. Вскоре после этог Габай и Ливни пришли к соглашению о дальнейшем сотрудничестве между двумя партиями, в соответствии с которым лидер "А-Тнуа" стала главой оппозиции. Ицхак Герцог покинул Кнессет и стал главой Еврейского агентства ("Сохнут").



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