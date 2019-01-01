СМИ: Мандельблит опубликует заключение по делам Нетаниягу до выборов

Во вторник, 1 января, служба новостей каналов "Кешет" и "Решет" сообщила, что юридический советник правительства Авихай Мандельблит принял решение опубликовать свое заключения по делам, фигурантом которых является премьер-министр, еще до выборов в Кнессет 21-го созыва.

На прошлой неделе Мандельблит встречался с бывшими судьями Верховного суда (Аароном Бараком, Меиром Шамгаром, Дорит Бейниш и Эльякимом Рубинштейном), государственными прокурорами (Эдной Арбель, Моше Ладором и Габриэлем Бахом) и своими предшественниками на посту юридического советника правительства (Иегудой Вайнштейном и Ицхаком Замиром). Все они были едины во мнении, что Мандельблит обязан опубликовать сове заключение не позднее, чем за месяц до выборов.

Согласно опубликованной информации, в ходе обсуждения возможность закрытия дел не стояла на повестке дня. Присутствовавшие на встрече юристы пришли к выводу о том, что Мандельблит окончательно принял решение вызвать Нетаниягу на слушанье перед подачей обвинения, и открытым остается лишь вопрос даты.

Из министерства юстиции передали: "В ходе ежегодной встречи юридического советника правительства с высокопоставленными представителями юридической системы в настоящем и прошлом, обсуждались разные вопросы, в том числе вопрос даты принятия решений по делам Нетаниягу. Этот вопрос не был поднят юридическим советником, а встреча не предназначалась изначально для консультаций по этой теме. Юридический советник правительства не брал на себя никаких обязательств по дате принятия решения".

Адвокаты премьер-министра передали в ответ на публикацию: "Мы верим, что слушания не будет, так как ничего не было. Слушания до выборов, когда невозможно завершить их до выборов - это не демократичный шаг. Не допустимо, чтоб общественность услышала одну сторону и не услышала версию другой. Во многих случаях ответы второй стороны на слушаниях приводили к закрытию дела. Поэтому объявить о слушании во время предвыборной гонки без ответа второй стороны является искажением волеизъявления избирателей и тяжелым ударом по демократическому процессу".





