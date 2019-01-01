Законы, указы и реформы, вступившие в силу в Израиле с 1 января 2019 года

Редакция NEWSru.co.il публикует традиционный обзор законов, указов и реформ, вступающих в силу в новом году и влияющих на различные сферы жизни израильтян.

Закон об ограничении использования наличных средств

Закон об ограничении использования наличных средств, принятый Кнессетом в марте 2018 года в рамках борьбы с отмыванием капитала и финансированием террора, является одной из самых значительных правительственных мер, вступающих в силу 1 января 2019 года.

Согласно закону, в рамках сделки стоимостью 11 тысяч шекелей и выше, одной из сторон которой является бизнес, максимальный размер оплаты наличными средствами – 11 тысяч шекелей или 10% от размера сделки (наименьшее из двух). При сделках частных лиц между собой – лимит меняется на 50 тысяч шекелей или 10% от размера сделки (меньшее из двух). Это означает, что при покупке товара на 5 тысяч шекелей можно заплатить наличными 5 тысяч шекелей, однако при покупке товара на 12 тысяч шекелей наличными можно заплатить не более 1.200 шекелей.

Стоимость сделки включает в себя НДС и все другие налоги, а также сопутствующие ее оформлению и выполнению расходы, такие как доставка.

Следует подчеркнуть, что рассроченные платежи закон рассматривает как одну сделку. В то же время, такие сделки как договор на аренду, при которых платежи осуществляются помесячно, как сделка рассматривается каждый платеж.

Помимо сделок закон распространяется на выплату зарплат, выдачу ссуд или пожертвования (потолок в 11 тысяч шекелей), а также на подарки (потолок до 50 тысяч шекелей). Ограничения не касаются расчетов между близкими родственниками за исключением вопросов зарплаты.

До 2021 года закон не распространяется на кассы взаимопомощи (т.н. ГМАХ) ультраортодоксальных общин.

До 2022 года закон не распространяется на жителей Палестинской автономии, не являющихся гражданами Израиля, и на жителей Израиля при оформлении сделок с жителями ПА.

Закон также запрещает бизнесам выписывать или принимать чеки без указания имени получателя. Частным лицам запрещено выписывать или принимать чеки без указания имени получателя на сумму свыше 5 тысяч шекелей. В чеке с передаточной надписью должны быть указаны имя и номер удостоверения личности передающего, в чеках на сумму свыше 10 тысяч шекелей не может быть больше одной передаточной надписи.

Размер штрафа за первое нарушение закона -15-30% от размера сделки. При повторных нарушениях сумма штрафа увеличивается. При этом штрафуются обе стороны сделки. До 1 сентября 2019 года нарушители будут получать предупреждения, после этой даты на них будут заводиться уголовные дела.

Кредитные карты

С 1 января 2019 года Израиль переходит на стандарт EMV. Согласно распоряжению Банка Израиля, при оформлении сделок через кредитную карту клиенту будет недостаточно провести ее через терминал. Необходимо будет ввести свой секретный код. Компании, не перешедшие на новый стандарт, не будут страховаться на случай мошенничества с кредитными картами. На первом этапе речь идет о компаниях с оборотом свыше 5 миллионов шекелей. С января 2020 года соответствовать стандарту EMV будут обязаны все бизнесы.

Кредитная история

С 1 января вступает в силу принятый еще в 2016 году Закон о базе данных кредитной истории, созданной при Банке Израиля. База данных позволит повысить конкуренцию между банками за клиентов, однако и обяжет клиентов стремиться избегать проблем в своей кредитной истории.

Пособия по старости

В рамках реформы пособия по старости, утвержденной в 2016 году, с января 2019 года стаж работы в Израиле начнет засчитываться с первого года. Лица, получающие пособие по старости без социальной надбавки, но не получавшие максимальную надбавку за стаж работы в Израиле, получат по 2% надбавки за каждый неучтенный год. Базовый размер пособия по старости – 1.535 шекелей, максимальная надбавка за стаж (25 лет работы и более) – 768 шекелей. Размер надбавки за год стажа – 30,7 шекелей.

Пенсия

С января 2019 года будут вводиться штрафные санкции против индивидуальных предпринимателей, не начавших осуществлять пенсионные отчисления с 2018 налогового года. Размер штрафа – 500 шекелей.

Полиция и ШАБАС

60 тысяч работников и пенсионеров полиции Израиля и управления тюрем (ШАБАС) с января получат надбавку к зарплате в рамках соглашения с министерством финансов.

Компенсация за увольнение

C января автоматически освобождены для снятия с пенсионных счетов компенсации за увольнение, по каким-либо причинам не освобожденные работодателем для снятия уволившимся работником до принятия поправки к закону о компенсациях (лето 2018). Поправка предусматривает перенос ответственности за освобождение компенсационных денег с пенсионного счета с работника на работодателя. В случае необходимости, у работодателя есть 4 месяца чтобы доказать, что работник не имеет права на накопленные средства. В противном случае они освобождаются автоматически.

Автомобильный транспорт

Министерство транспорта опубликовало новые тарифы сборов на лицензирование автомобильного транспорта и получение водительских прав.

Автозаправочные станции

С 1 января все стойки всех АЗС должны принимать чипы автоматической оплаты ("далькан") всех фирм.

Электрические велосипеды

1 января вступает в силу запрет на пользование электрическими велосипедами (а также электросамокатами) лицами, не имеющими водительских прав, либо не сдавшими теоретический тест на вождение, либо не сдавшими специальный тест на управление электровелосипедом.

В новый теоретический экзамен по вождению транспортного средства включена новая градация (А3), содержащая 30 вопросов касательно управления электровелосипедом. Тест можно сдавать с 15,5 лет, получить специальные права – с 16 лет.

Лица, сдавшие стандартные теоретический экзамен на вождение до 1 января, но не получившие водительские права, могут получить права на электровелосипед в управлении регистрации автотранспорта.

Общественный транспорт

С 4 января вступит в силу новый этап реформы общественного транспорта в районе Гуш-Дан. Водители всех автобусных компаний прекратят продавать билеты пассажирам, как это ранее было сделано на автобусах компании "Дан".

Кроме того, на транспортной карте региона появятся 10 новых маршрутов и внесены изменения в работу ряда существующих маршрутов. В частности, маршрут номер 12 соединит северные районы Тель-Авива с университетом, номер 15 – юг города с железнодорожной станцией "Хагана", сразу два автобуса (13 и 54) будут заходить в квартал Флорентин.

Чаевые

Согласно постановлению суда, чаевые будут вписываться в доход ресторана и с них будет взиматься налог. Взамен официантам будут с них осуществляться все положенные социальные отчисления.

Работа по субботам

Работник имеет право отказаться работать в свой недельный выходной, даже если это не связано с его религией, без объяснения причин.

Беременность

Минздрав сузил пакеты услуг для беременных, предлагаемых больничными кассами. В частности, возврат денег за покупки для новорожденных заменен на льготы при покупке, а возврат за консультацию специалиста ограничен 700 шекелями.

Лекарства

В связи с изменением системы надзора над стоимостью медикаментов цены на рецептурные лекарства в Израиле снизятся с 1 января на 6,9% в среднем. Сильнее всего снизятся цены на оригинальные препараты, не имеющие генерных аналогов.

Тарифы на воду и электричество

С 1 января тарифы на электричество для домашнего подорожают в среднем на 2,9% (в зависимости от типа подключения. Точные цифры будут опубликованы позднее). Тарифы на воду вырастут на 4,5% с 6,608 шекеля до 6,88 за субсидируемый кубометр и с 12,443 до 12,955 шекеля за каждый кубометр сверх субсидируемых. Муниципальный налог ("арнона") был проиндексирован на 0,36% в целом по стране, без учета изменений, одобренных для отдельных населенных пунктов.





