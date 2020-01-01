Нетаниягу объявил, что воспользуется иммунитетом от судебного преследования

В среду, 1 января, на специальном брифинге глава правительства Биньямин Нетаниягу объявил, что он намерен обратиться к спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну с просьбой о предоставлении ему иммунитета от судебного преследования.

Биньямин Нетаниягу подчеркнул, что многие ошибаются думая, будто бы закон об иммунитете позволяет политику избежать суда. "Иммунитет предоставляет народным избранникам временную защиту. Он действует до окончания работы Кнессета текущего созыва. Если Кнессет закончит работу через три месяца, как это произошло сейчас, то иммунитет заканчивается", - сказал он.

Биньямин Нетаниягу повторил, что он не продвигал и не собирается продвигать в будущем закон, который бы предоставлял ему пожизненный иммунитет, позволяющий избежать суда. Нетаниягу подчеркнул, что он намерен предстать перед судом и ответить на все вопросы, "чтобы народ Израиля узнал правду".

Он также опроверг обвинения в том, что выдвигает свою кандидатуру на пост главы правительства с единственной целью - избежать суда. "А если бы не было всех этих расследований, я бы не выставлял свою кандидатуру? Это ведь смешно", - сказал он.

Нетаниягу подал прошение о предоставлении ему парламентской неприкосновенности за несколько часов до истечения срока, отпущенного для подачи соответствующей просьбы.

Бени Ганц, лидер блока "Кахоль Лаван", заявил, что "Нетаниягу не интересует будущее Израиля, он беспокоится только за себя". "Сегодня стало понятно, за что мы боремся. Нетаниягу знает, что он виноват", - сказал Ганц на пресс-конференции, которая началась в комплексе "Кфар-Маккабия" сразу после окончания трансляции заявления Нетаниягу из Иерусалима.

"Это тяжелый день для государства Израиль и для меня лично. Я 38 лет воевал за эту страну. Я занялся политикой, чтобы бороться за ее будущее, а сейчас я вижу, что моя страна управляется человеком, который готов бросить нас всех на обочине. Нетаниягу ставит под угрозу главное правило, на котором держится гражданское общество - все граждане равны перед законом".

"Я никогда не мог даже предположить, что настанет день, когда премьер-министр Израиля попытается избежать судебного разбирательства. Нетаниягу, которого подозревают в получении взятки, виновен в том, что втянул Израиль в третьи выборы подряд и в том, что держит жителей страны в заложниках своих собственных юридических проблем. Мы изменим закон об юридической неприкосновенности таким образом, что им невозможно будет воспользоваться, чтобы избежать ответственности за уголовные преступления. Такой иммунитет и есть коррупция. Такой иммунитет - это не основополагающий камень демократии, это подрыв самих основ демократии. Мы не позволим, чтобы парламент превратился в "безопасную зону" для преступников", - заявил лидер блока "Кахоль Лаван".

Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил, что его партия будет голосовать против предоставления иммунитета главе правительства Биньямину Нетаниягу. "Вот и не осталось сомнений: все, что интересует Нетаниягу – это иммунитет. С мыслью об иммунитете он встает утром, с ней он живет, ею он дышит в течение дня, и с ней же ложится спать. Государство Израиль стало заложником частной, персональной проблемы Нетаниягу. Его больше не интересуют левые, правые, светские, религиозные. Его единственная цель – "коалиция иммунитета", такой исход выборов, который сможет решить его личную проблему. НДИ не будет частью "коалиции иммунитета". Все депутаты партии проголосуют против предоставления неприкосновенности Нетаниягу", - написал Авигдор Либерман в своем Facebook.

Став Шафир, сообщившая недавно, что пойдет на новые выборы самостоятельно, во главе "Зеленой партии", призвала "левый блок" объединиться и голосовать против предоставления иммунитета Нетаниягу.





