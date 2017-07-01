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В Израиле

В Хайфу прибыл американский авианосец George H.W. Bush

время публикации: 12:41 | последнее обновление: 14:12 блог версия для печати фото
В Хайфу прибыл американский авианосец George H.W. Bush
В Хайфу прибыл американский авианосец George H.W. Bush
В Хайфу прибыл американский авианосец George H.W. Bush

В Израиль с дружеским визитом прибыл американский авианосец George H.W. Bush, десятый и последний корабль класса Nimitz, названный в честь 41-го президента США Джорджа Буша старшего.

Из-за своих габаритов он не смог пришвартоваться в порту Хайфы и бросил якорь в четырех километрах за линией волнорезов. На авианосце, возвышающемся на 20 этажей над уровнем моря, находятся 5 700 человек (2 500 из них служат в ВВС США).

На борту авианосца, длина которого 333 метра, размещены 80 истребителей, а также вертолеты и другие виды оружия, призванные защитить судно. Авианосец останется в прибрежных водах Хайфы до среды, 5 июля.

До начала интифады в 2000 году корабли Шестого флота регулярно заходили на стоянку в хайфский порт. После того, как американский эсминец подвергся нападению террористов в Индийском океане, флот США перестал заходить в порты Израиля.

Нынешний визит авианосца в Израиль стал первым за последние 17 лет. Однако корабли Шестого флота США, ответственного за поддержание безопасности на Средиземном море, "навещали" Израиль в 2007 году: в частности, тогда в хайфском порту побывал эсминец USS Oscar Austin.

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