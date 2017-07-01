Подросток ранен в результате драки на станции проката каяков "Кфар-Блюм"

В субботу, 1 июля, около 18:00, в полицию поступило сообщение о драке, вспыхнувшей на станции проката каяков "Кфар-Блюм" на реке Иордан.

В результате драки ножевое ранение верхней части туловища получил 14-летний подросток из деревни Буката. Он доставлен в больницу "Зив". По мнению врачей, пострадавший находится в состоянии средней тяжести.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По предварительным данным, в драке участвовали две группы молодых людей – из Букаты и Джиср аз-Зарки. Трое подозреваемых (все – жители Джиср аз-Зарки) задержаны для допроса. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.