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Подросток ранен в результате драки на станции проката каяков "Кфар-Блюм"

время публикации: 18:30 | последнее обновление: 19:00 блог версия для печати фото
Подросток ранен в результате драки на станции проката каяков "Кфар-Блюм"

В субботу, 1 июля, около 18:00, в полицию поступило сообщение о драке, вспыхнувшей на станции проката каяков "Кфар-Блюм" на реке Иордан.

В результате драки ножевое ранение верхней части туловища получил 14-летний подросток из деревни Буката. Он доставлен в больницу "Зив". По мнению врачей, пострадавший находится в состоянии средней тяжести.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По предварительным данным, в драке участвовали две группы молодых людей – из Букаты и Джиср аз-Зарки. Трое подозреваемых (все – жители Джиср аз-Зарки) задержаны для допроса. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

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