Во время драки на пляже в Ашкелоне 25-летнего мужчину ударили ножом

Вечером в субботу, 1 июля, на пляже "Далила" в Ашкелоне произошла драка, в ходе которой было применено холодное оружие. В результате был ранен мужчина в возрасте примерно 25.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в городскую больницу "Барзилай".

Состояние мужчины, получившего ранение верхней части туловища, оценивается врачами как средней степени тяжести.

Полиция приступила к расследованию инцидента. Обстоятельства происшедшего выясняются.

Информация о задержании подозреваемых в причастности к драке не поступала.