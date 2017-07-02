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В Израиле

Во время драки на пляже в Ашкелоне 25-летнего мужчину ударили ножом

время публикации: 1 июля 2017 г., 23:51 | последнее обновление: 00:01 блог версия для печати фото
Во время драки на пляже в Ашкелоне 25-летнего мужчину ударили ножом

Вечером в субботу, 1 июля, на пляже "Далила" в Ашкелоне произошла драка, в ходе которой было применено холодное оружие. В результате был ранен мужчина в возрасте примерно 25.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в городскую больницу "Барзилай".

Состояние мужчины, получившего ранение верхней части туловища, оценивается врачами как средней степени тяжести.

Полиция приступила к расследованию инцидента. Обстоятельства происшедшего выясняются.

Информация о задержании подозреваемых в причастности к драке не поступала.

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