Задержан и идентифицирован человек, пытавшийся проникнуть в сектор Газы

Утром в субботу, 1 июля, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что человек, пытавшийся накануне проникнуть в сектор Газы, задержан и передан для допроса следователям общей службы безопасности (ШАБАК).

Военные сообщают, что личность задержанного установлена. При обыске у него не было обнаружено оружия.

С какой целью этот человек хотел проникнуть в Газу, неизвестно. Возможно, речь идет о человеке с неустойчивой психикой.

Как сообщалось ранее, в минувшую пятницу некий мужчина приблизился к заграждениям в северной части границы с сектором Газы. Он сумел перебраться через забор и углубился на территорию сектора.

Факт пересечения границы был зафиксирован военнослужащими, занимающимися наблюдением за ситуацией на границе. По тревоге были подняты боевые подразделения. Им удалось догнать и задержать нарушителя.

Это был четвертый случай пересечения границы в сторону Газы после окончания операции "Нерушимая скала".